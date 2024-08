In una scena di The Umbrella Academy 4 c’è un grave errore di montaggio, i fan delusi commentano

video suggerito

I fan di The Umbrella Academy 4 hanno notato un errore di montaggio in una scena di The Umbrella Academy, pubblicando il frame su X. I commenti sono piuttosto impietosi, anche perché gli appassionati sembrano essere piuttosto scontenti in merito all'atto conclusivo della serie.

A cura di Ilaria Costabile

Elliot Page è Viktor in The Umbrella Academy

La quarta stagione di The Umbrella Academy è arrivata da poco su Netflix, ma pare non aver soddisfatto le aspettative del pubblico che, infatti, non ha esitato a commentare in maniera anche piuttosto negativa gli episodi conclusivi della serie. Intanto qualcuno ha fatto notare che, inoltre, c'è stato un errore di montaggio piuttosto evidente in una scena, e anche questa disattenzione ha contribuito ad aumentare la delusione dei fan.

L'errore scovato da un utente su X

In queste ore su X è comparso un commento diventato virale, dove un utente fa notare come abbiano lasciato che una scena di The Umbrella Academy fosse stata caricata in streaming con un montaggio sporco, non accurato. "Sto guardando la quarta stagione di The Umbrella Academy e ho notato che hanno dimenticato un intero set di telecamere sul sedile posteriore di un'auto durante questa ripresa" si legge nel tweet e in effetti, guardando accuratamente il frame riportato, si vede come seppur per un lasso di tempo assai breve, si veda una telecamera posizionata sul sedile posteriore di una macchina, per realizzare quella tipica ripresa in cui dall'interno di un veicolo si ha lo sguardo sulla strada che sta percorrendo. Una disattenzione che non è passata inosservata e che, come scrive anche chi ha fatto notare l'errore, poteva essere evitato durante il montaggio, in pochi minuti. I commenti sono piuttosto duri contro la serie, c'è infatti chi dice: "Che diavolo se questa non fosse la prova di quanta poca cura è stata messa in questa stagione?.

Il malcontento dei fan per il finale della serie

Il finale della quarta stagione di The Umbrella Academy non è stato affatto apprezzato dai fan che, infatti, hanno sottolineato come la sceneggiatura della serie sia stata a dir poco manchevole e lacunosa in questa stagione. Secondo alcuni, infatti, anche lo sviluppo narrativo di alcuni personaggi non è stato soddisfacente e, anzi, gli appassionati hanno sottolineato come per certi versi anche i colpi di scena presenti negli ultimi episodi, non siano stati poi così entusiasmanti come si sarebbero aspettati. Attorno alla serie, poi, si era alzato un certo polverone dopo le accuse rivolte allo sceneggiatore Steve Blackman, accusato di comportamento tossico e atti di bullismo.