A che ora esce Umbrella Academy 4 e dove eravamo rimasti, in arrivo la stagione finale su Netflix

Giovedì 8 agosto sarà il giorno della quarta ed ultima stagione di Umbrella Academy. L'atto finale della serie sarà il ritorno dei fratelli Hargreeves per l'ultima volta.

A cura di Andrea Parrella

Giovedì 8 agosto sarà il giorno della quarta ed ultima stagione di Umbrella Academy. L'atto finale della serie sarà il ritorno dei fratelli Hargreeves per l’ultima volta, dopo che nella terza stagione l'universo dei protagonisti era stato sconvolto dagli eventi degli ultimi episodi, con Sir Reginald che ha quasi ucciso i ragazzi della linea temporale originale, la salvezza di Ben che in realtà non è morto, l'ipocondria di Klaus e altri risvolti di trama determinanti. Ora che i ragazzi sono rimasti senza poteri, cosa accadrà nella quarta stagione?

Quando esce Umbrella Academy, le nuove puntata in streaming su Netflix

La data di uscita per la quarta stagione di "The Umbrella Academy" è stata confermata da Netflix: tutti gli episodi saranno disponibili l'8 agosto 2024. L'annuncio ufficiale è stato fatto il 15 febbraio 2024, e da allora l'attesa è cresciuta tra i fan della serie.

Dove eravamo rimasti: il riassunto della terza stagione

Nel finale di Umbrella Academy 3 Sir Reginald aveva quasi ucciso i ragazzi della linea temporale originale, al fine di sfruttare le loro caratteristiche per completare il suo piano per portare l'universo a un reset. Alison riesce però a riprendere i sensi, lo attacca e infine lo uccide. Il piano però funziona: l'universo si resetta e di colpo tutti si trovano nel cortile dell'hotel. Stanno tutti bene, sono tutti sopravvissuti ma c'è solo un problema: nessuno più ha i poteri. Inoltre, nessuno trova più Sloane, che non sembra essere tornata dalla precedente dimensione. Ben poco era rimasto della Sparrow Academy dopo la fine della terza stagione: Marcus è stato ucciso dal Kugelblitz nell'episodio 1 mentre Jayme e Alphonso vengono uccisi da Harlan nell'episodio 3. Nell'episodio 7, Fei e Christopher vengono uccisi dal Kugelblitz. Con Sloane scomparsa, resta solo Ben, il quale è comunque legato alla Umbrella Academy.

Le anticipazioni della quarta stagione: la trama di Umbrella Academy 4

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima stagione, lo scontro all’Hotel Oblivion ha generato un totale reset della linea temporale. Privati dei loro poteri, i fratelli Hargreeves devono arrangiarsi e trovare una nuova normalità, con gradi di successo molto variabili. Troppi sono tuttavia i segnali di questa nuova e strana realtà che non possono passare inosservati. Il loro padre Reginald, vivo e vegeto, è uscito dall’ombra e si è fatto vedere in pubblico, dirigendo un potente e nefando impero commerciale. Un’associazione misteriosa chiamata The Keepers tiene riunioni segrete, credendo che la realtà in cui vivono sia una menzogna e che stia arrivando una grande resa dei conti. In virtù di queste forze, l’Umbrella Academy deve unirsi un’ultima volta per sistemare finalmente le cose. Lo showrunner ha parlato così dell'ultima stagione: "Ci saranno ripercussioni, se saremo abbastanza fortunati da avere una stagione 4, legate alla programmazione incompleta dell’universo".