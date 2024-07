video suggerito

Stranger Things 5, un video racconta il backstage dell'ultima stagione della serie: "Varrà l'attesa" Primi segnali della quinta e ultima stagione di Stranger Things, in arrivo a inizio 2025. Netflix pubblica un video di backstage in cui i protagonisti si raccontano a dieci anni dall'inizio della serie. Cresce l'attesa per il capitolo finale.

A cura di Andrea Parrella

Arrivano segnali dalla nuova stagione di Stranger Things. L'account ufficiale di Netflix su Instagram ha pubblicato nelle scorse ore un messaggio che contiene il primo indizio su Stranger Things Stagione 5, stagione conclusiva della celebre serie TV fantascientifica, fenomeno assoluto dell'ultima decade e uno dei prodotti più visti della storia della piattaforma.

Il primo video sulla nuova stagione di Stranger Things

Nello specifico si tratta di un video che celebra il lavoro che si sta facendo sul set per la realizzazione della serie, che mostra diversi momenti dietro le quinte ma anche qualche accenno a ciò che accade di fronte alla macchina da presa, accenni di alcune scene che vedremo nel corso dell'ultima stagione di Stranger Things. Ad accompagnare il video commenti come "La più grande stagione finora". "varrà l'attesa", "a metà delle riprese", piccoli indizi che gli autori seminano per aumentare il senso d'attesa su questo capitolo finale. "Date un'occhiata a questo video dietro le scene sulla creazione della quinta e ultima stagione di Stranger Things", la didascalia con cui Netflix invita i follower a guardare gli indizi sulla quinta stagione di Stranger Things. Si vedono tutti i protagonisti, compresa Millie Bobby Brown che, mentre è alla guida, sottolinea di aver iniziato a lavorare alla serie quando aveva 10 anni: "Ora ne ho 20". Si tratta di immagini che andranno probabilmente a completare un making of, una sorta di documentario che racconta il dietro le quinta di questo epilogo di Stranger Things.

Immagini molto difficili da interpretare, ma nel video compaiono alcuni elementi che possono lasciare intendere le traiettorie dell'ultima stagione di Stranger Things e fare supposizioni. Inizialmente si vedono gli attori in azione tra la scuola di Hawkins, la foresta circostante, i laboratori e varie altre ambientazioni che possono dare una prima idea di quello che verrà messo in scena.

Quando arriva la quinta stagione di Stranger Things

Nonostante ciò, Stanger Things 5 è ancora lontana dall'essere realtà e per i fan della serie c'è ancora una lunga attesa da vivere prima di potersi godere l'ultimo capitolo della serie cult di Netflix, visto che la nuova stagione non arriverà su piattaforma prima dell'inizio del 2025. Alcuni giorni fa gli autori avevano dato aggiornamenti sullo stato delle riprese, ma il video pubblicato da Netflix è stato il primo segnale della quinta stagione.