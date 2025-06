video suggerito

Come finisce Squid Game 3, l’ultima stagione: la spiegazione del finale e il destino di Gi-hun Come finisce Squid Game 3? E cosa succede al giocatore 456 Gi-Hun e al Front Man? La spiegazione del finale della terza stagione della serie, disponibile 27 giugno su Netflix. Attenzione Spoiler. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 27 giugno su Netflix è disponibile la terza e ultima stagione di Squid Game. In sei episodi la serie coreana ideata da Hwang Dong-hyuk, che negli anni ha battuto ogni record sulla piattaforma, arriva a un epilogo. Cosa succede al protagonista Gi-Hun, il giocatore 456? Riuscirà ad avere un faccia a faccia con il FrontMan, organizzatore dei giochi? La spiegazione del finale. Attenzione spoiler.

L'ultimo gioco di Squid Game 3 e il destino di Gi-hun

Nell'episodio finale di Squid Game 3, Gi-hun si trova davanti a una delle scelte più difficili dell'intera serie. Arrivato fino alla fine del ‘Gioco del calamaro volante' insieme alla figlia della giocatrice 222, deve scegliere chi sopravvivrà tra lui e la neonata. Uno solo può farlo. Il padre della bambina, il giocatore 33, è morto poco prima cadendo in una lotta proprio con Gi-hun, in cui ha cercato di resistere fino alla fine. Il giocatore 456 decide allora di sacrificarsi e togliersi la vita lanciandosi dalla torre circolare, così da far sopravvivere la bambina. “Non siamo cavalli. Siamo esseri umani. E gli esseri umani sono …”, dice lasciando la frase incompleta prima di buttarsi nel vuoto.

Il detective Jun Ho faccia a faccia con il FrontMan

Nel frattempo il giocatore 246 (Park Gyeong-seok) in fuga viene soccorso dalla guardia costiera, mentre il detective Jun-ho riesce finalmente a raggiungere ill luogo degli Squid Game. Una volta dentro si trova faccia a faccia con il fratello, il Front Man, motivo della sua ricerca, nell'esatto momento in cui lui sta per prendere la bambina. "Perché l'hai fatto?", gli urla. Una domanda che non trova risposta. Essendo stato scoperto, il Front Man aziona una bomba per far saltare in aria l'intera struttura.

Cosa succede 6 mesi dopo la fine degli Squid Game

Finita anche questa edizione degli Squid Game, dalla quale ne è uscita vincitrice la figlia della giocatrice 222, gli spettatori scoprono il destino dei sopravvissuti a 6 mesi di distanza. Il giocatore 246 (Park Gyeong-seok) è tornato a lavorare come artista nel parco giochi di Seul. La guardia numero 11, che l'aveva aiutato a scappare, va a fargli visita e scopre che sua figlia è guarita dalla leucemia. Nel frattempo, rientrando a casa una sera, il detective Jun Ho trova la neonata e una carta di credito a lei intestata: il fratello, il Front Man, ha deciso di affidarla a lui insieme a tutti i soldi vinti.

Il Front Man invece va a fare visita alla figlia di Gi-Hun a Los Angeles. A lei consegna gli effetti personali del padre comunicandogli che lui è morto. Tra questi, la divisa con il numero 456 e una carta di credito contenente i soldi che aveva vinto durante la sua edizione degli Squid Game. Mentre si allontana in auto, il Front Man vede in un vicolo un'altra ‘recruiter' in giacca e cravatta che gioca a Ddakji con un uomo: gli Squid Game continuano.