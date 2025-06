video suggerito

Ad Affari Tuoi Maia ignora la predizione di Thanat e se ne pente: "Aveva ragione lui sulla cifra" Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 14 giugno gioca Maia con sua nonna Giusy. Dopo una partita fatta di alti e bassi, il finale si rivela fortunato, ma la concorrente si pente di non aver ascoltato il consiglio di Thanat.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda sabato 14 giugno gioca Maia dalla Regione Liguria con il pacco numero 13. Ad accompagnarla c'è la nonna Giusy. Dopo una partita di alti e bassi, il finale si rivela particolarmente fortunato grazie ai "soldi sicuri". La concorrente, però, si pente per non aver ascoltato un consiglio d Thanat.

La puntata di Maia e Giusy

La partita di Maia e sua nonna Giusy inizia male: subito via 100mila euro. Il tiro successivo è più fortunato, un rosso ma da 10mila euro. A seguire, prima un blu da 20 poi la batosta: eliminati dal tabellone 200mila euro. Poco dopo, però, le concorrenti e i pacchisti si lanciano nel consueto balletto per celebrare l'uscita dello 0.

Con l'ultimo tiro prima della chiamata del Dottore, via 100 euro. La prima offerta da 24mila euro, viene rifiutata. Grande gioia, poi, per l'arrivo del cagnolino Gennarino. Maia e sua nonna Giusy fanno fuori prima 30mila poi 300mila euro. "Quel pacco era da lasciare lì" commenta con dispiacere la protagonista della serata. Maia trita l'assegno da diecimila euro e successivamente riesce a trovare la specialità regionale di stasera, la panissa, e 1 euro. Proseguendo nel gioco, via 5mila, 200 e 500 euro. Maia fa tritare a sua nonna ancora una volta l'assegno del Dottore, che questa volta aveva offerto 18mila euro. Chiamato in causa, Thanat si sbilancia e dice che secondo lui nel pacco della concorrente ci sono 50mila euro. "Oggi è preciso" commenta De Martino.

Il finale di Maia e Giusy

Quando anche i 50 euro vanno via, in gioco rimangono soprattutto rossi. Nonna e nipote rifiutano il cambio. L'apertura del pacco contenente 10 euro porta le due protagoniste della serata verso: soldi sicuri. Il Dottore a questo punto propone il cambio, ma Maia dice di no. Eliminati dal tabellone anche i 15mila euro, rimangono tre rossi da 20mila, 50mila e 75mila. Quest'ultima cifra, però, viene meno dal tabellone. "Mia sorella ha sognato per due volte di fila il numero 12" rivela Maia. Quest'ultima chiede al Dottore di fare l'ultima offerta, che si rivela di 35mila. "Io sono una che rischia, ma le dico di accettare" confessa nonna Giusy prima che sua nipote Maia dica di sì alla cifra messa sul tavolo da Pasquale Romano. Nel suo pacco, però, c'erano 50mila euro come predetto da Thanat.