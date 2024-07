Stranger Things 5, la stagione finale: tutto quello che sappiamo

video suggerito

Netflix ha pubblicato un video su Youtube che mostra il cast e tutta la crew impegnata nella produzione di Stranger Things 5, ovvero la stagione finale di una delle serie che forse più di tutte ha rappresentato negli ultimi anni la piattaforma dalla grande "enne" rossa. Era il 2016 quando abbiamo conosciuto per la prima volta i ragazzi della comunità di Hawkins che hanno avuto il merito di rilanciare l'iconico periodo degli anni '80. Dovremo aspettare, molto probabilmente, il 2026, dieci anni dopo quindi, per assistere alla conclusione di questo grande viaggio.

Linda Hamilton è la new entry

Nel "behind the scenes", il dietro le quinte pubblicato da Netflix della durata di due minuti, possiamo vedere che le riprese sono già a buon punto. Da quello che siamo in grado di vedere, sappiamo che Vecna è tornato (non potrebbe essere altrimenti), sappiamo anche che Hopper ha una barba molto più spessa rispetto alle precedenti stagioni e che Undici continua a essere un punto di riferimento centrale per tutta la narrazione. Ci sono, poi, quattro new entry: Linda Hamilton, ovvero l'indimenticabile Sarah Connor di Terminator, Nell Fisher (La Casa – Il risveglio del male), Jake Connelly e Alex Breaux.

Quando esce Stranger Things 5 e quanti episodi sono

La stagione finale di Stranger Things dovrebbe avere almeno otto episodi a durata variabile, come accaduto anche per la quarta stagione. La media dovrebbe essere di un'ora a episodio con gli ultimi episodi che potrebbero durare dai 75 ai 120 minuti (due ore!). Secondo le anticipazioni, la quinta e ultima stagione sarà la più ambiziosa di sempre: "Come se la prima e la quarta stagione avessero avuto un bambino imbottendolo di steroidi", hanno detto gli sceneggiatori. Per quelli che già soffrono la mancanza di Stranger Things, non abbiate paura: sono pronti nuovi videogiochi, nuovi prodotti come libri per bambini e non, nuovi spettacoli teatrali ‘griffati' Stranger Things.