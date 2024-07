Bridgerton 3 è tra le serie Netflix in lingua inglese più viste di sempre

video suggerito

Con 91,9 milioni di visualizzazioni dal suo debutto del 16 maggio, Bridgerton 3 si posiziona tra i dieci titoli in lingua inglese più visti di sempre su Netflix. La serie televisiva il cui racconto nella terza stagione ruota attorno alla storia di Penelope Featherington e Colin Bridgerton, continua a battere record dopo i successi dei primi due capitoli.

Bridgerton conquista Netflix: le tre stagioni nella Top 10 delle serie più viste

Il fenomeno Bridgerton continua ad avere successo planetario. Netflix ha aggiornato la sua Top 10 delle serie televisive in lingua inglese più viste di tutti i tempi e alla decima posizione è stata piazzata la terza stagione del drama romantico. La classifica è stata stilata lo scorso 30 giugno 2024, 45 giorni dopo l'uscita della prima parte, e i numeri sarebbero destinati ad aumentare. Supera Baby Reindeer, ma si piazza dopo le prime due stagioni che, stando ai dati forniti da Netflix, hanno raggiunto 93,8 milioni (la seconda) e 113,3 milioni (la prima). Questa la lista completa:

Mercoledì (stagione 1) – 252,1 milioni di visualizzazioni Stranger Things (stagione 4) – 140,7 milioni di visualizzazioni Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer – 115,6 milioni di visualizzazioni Bridgerton (stagione 1) – 113,3 milioni di visualizzazioni La regina degli scacchi (miniserie) – 112,8 milioni di visualizzazioni The Night Agent – 98,2 milioni di visualizzazioni Un inganno di troppo (miniserie) – 98,2 milioni di visualizzazioni Stranger Things (stagione 3) – 94,8 milioni di visualizzazioni Bridgerton (stagione 2) – 93,8 milioni di visualizzazioni Bridgerton (stagione 3) – 91,9 milioni di visualizzazioni

Quando uscirà la quarta stagione di Bridgerton

Dopo l'uscita della terza stagione, già si parla della quarta. I telespettatori sono affamati di nuovi episodi della serie di Shonda Rhimes che ha firmato con la piattaforma Netflix un contratto che la vede impegnata nella produzione di svariati contenuti, di almeno otto titoli. La showrunner e produttrice esecutiva del progetto, Jess Brownell, intervistata da The Hollywood Reporter ha dichiarato che, insieme al suo team, sta già lavorando al nuovo capitolo di Bridgerton. "Stiamo facendo il possibile per far uscire la serie rapidamente ma ci vogliono otto mesi per le riprese, poi c'è il montaggio e il doppiaggio in tutte le lingue. Anche la sceneggiatura prende tanto tempo quindi siamo su una media di due anni" ha spiegato. Per i telespettatori, quindi, bisognerà attendere fino al 2026.