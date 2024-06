video suggerito

Bridgerton 4, quando ci sarà la quarta stagione e chi sarà protagonista La quarta stagione di Bridgerton si farà, come annunciato dalla showrunner del progetto. La sceneggiatura è in via di definizione, ma considerando anche le riprese, prima del 2026 è difficile che possano arrivare i nuovi episodi. Per quanto riguarda i protagonisti, invece, gli occhi saranno puntati su Benedict ed Eloise. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terza stagione di Bridgerton è ormai completamente disponibile su Netflix e già si parla della quarta stagione che, infatti, sarebbe già in programma. Dal momento che Shonda Rhimes ha firmato con la piattaforma un contratto che la vede impegnata nella produzione di svariati contenuti, si parlava di almeno otto titoli, per cui non c'è dubbio che ci sarà un quarto capitolo della serie, come confermato anche dalla showrunner del progetto in una recente intervista che, però, ha anche dichiarato che con molta probabilità toccherà attendere fino al 2026.

Il lavoro su Bridgerton 4 è quasi finito

Intervistata da The Hollywood Reporter, la showrunner e produttrice esecutiva Jess Brownell, ha dichiarato che col suo team sarebbe già al lavoro per una nuova stagione di Bridgerton che, però, avrà come la precedente dei tempi piuttosto lunghi di produzione. Gli sceneggiatori hanno quasi finito di lavorare alla scrittura dei nuovi episodi, ma stabilire già una data d'uscita sarebbe prematuro, dal momento che ci sarà bisogno di un lungo tempo di realizzazione e poi definizione del prodotto:

Stiamo facendo il possibile per far uscire la serie rapidamente ma ci vogliono otto mesi per le riprese, poi c'è il montaggio e il doppiaggio in tutte le lingue. Anche la sceneggiatura prende tanto tempo quindi siamo su una media di due anni.

Chi sarà il protagonista di Bridgerton 4?

La curiosità più grande che attanaglia i fan della saga, ormai tra le più viste della piattaforma, riguarda i protagonisti della prossima stagione. Dopo Daphne, Anthony, Colin e Francesca, adesso pare sia arrivato il momento di concentrarsi su altri due fratelli Bridgerton, ovvero Benedict interpretato da Luke Thompson ed Eloise, che ha il volto di Claudia Jessie. Stando all'ordine dei libri, che raccontano la storia di ognuno degli otto fratelli dell'aristocratica famiglia inglese, in effetti toccherebbe a loro, i cui trascorsi amorosi sono stati solamente accennati nelle precedenti stagioni e che, quindi, meritano l'atteso lieto fine.