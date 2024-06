video suggerito

Bridgerton 4, Simone Ashley e Jonathan Bailey: "Faremo il possibile per esserci nella prossima stagione" Tra i protagonisti più amati della saga dei Bridgerton ci sono Kate Sharma e il visconte Anthony, interpretati da Simone Ashley e Jonathan Bailey. L'attrice 29enne, parlando della quarta stagione, ha dichiarato che entrambi sperano di potervi fare parte.

A cura di Ilaria Costabile

La terza stagione di Bridgerton si è ormai conclusa e i fan già scalpitano pensando alla quarta che potrebbe regalare notevoli sorprese. Tra i protagonisti della saga che hanno più emozionato il pubblico ci sono, senza dubbio, Kate Sharma e Anthony Bridgerton, ovvero Simone Ashley e Jonathan Bailey, che in più occasioni sono comparsi anche nei nuovi episodi della serie e, stando a quanto dichiarato dall'attrice 29enne, vorrebbero tornare anche in quelli successivi, come riportato dalla testata americana People.

Simone Ashley sul ritorno di Kate e Anthony

Ospite del Festival della Televisione di Montecarlo, Simone Ashley ha parlato della possibilità che lei e Jonathan Bailey possano tornare con i loro personaggi anche nella quarta stagione di Bridgerton. In prima battuta l'attrice ha dichiarato: "Lo spero davvero", per poi aggiungere: "Sia io che Johnny adoriamo così tanto i nostri personaggi, Kate e Anthony, la loro relazione e ciò che significano per la serie. Penso che faremo tutto il possibile con i nostri programmi per farcela". Insomma, sebbene il ritorno non sia certo, non è escluso che la coppia formata dal visconte Bridgerton e dall'impavida Kate Sharma, che ha animato la seconda stagione della saga, non possa tornare anche nella quarta stagione.

Le novità sulla quarta stagione di Bridgerton

In merito al quarto capitolo, però, non si hanno ancora delle notizie certe. I prescelti dovrebbero essere Eloise e Benedict, le cui storie, nelle precedenti stagioni sono state indagate, ma solo parzialmente. A questo proposito, Luke Thompson, l'attore che interpreta Benedict ha dichiarato di non sapere, davvero, quale sarà il suo destino nella serie e ha aggiunto: "Interpretare un personaggio così a lungo è bellissimo per me, perché ti dà modo di conoscerlo, ma arriverà prima o poi il momento in cui dovrò tuffarmi, ma dovremmo aspettare e vedere". In realtà l'arrivo del personaggio di Michaela Stirling, presentato nell'ultimo episodio della stagione, farebbe presumere che tra le storie ancora da raccontare ci sarebbe quella di Francesca Bridgerton, novella sposa di John Kilmartin e, forse, protagonista della svolta queer annunciata nella seria.