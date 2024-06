video suggerito

Come finisce bridgerton 3: il finale della terza stagione e il destino di Penelope e Colin All’interno dell’articolo sono presenti spoiler. Nella seconda parte di Bridgerton si scopre finalmente il destino della storia d’amore tra Penelope Featherington e Colin Bridgerton, ma non solo. Ora che l’identità di Lady Whistledown è stata svelata, anche lei dovrà fare i conti con la verità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dal 13 giugno sono disponibili le ultime quattro puntate della terza stagione di Bridgerton. Gli spettatori scopriranno finalmente come andrà a finire la storia d'amore tra Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton). Verra svelata l'identità di Lady Whistledown? Attenzione, nel pezzo sono presenti spoiler.

Il finale di Bridgerton: Penelope e Colin si sposano?

Un'ombra si allunga sull'idillio amoroso di Penelope e Colin. Poco dopo le nozze tra i due, l'identità di Lady Whistledown viene scoperta e Penelope si trova a dover fare i conti con la verità. Chiede aiuto a suo marito ma ciò non basta a placare le acque. Sarà proprio Penelope a trovare una soluzione: rivelare alla regina di essere Lady Whistledown, cogliendo l'occasione per fare un lungo discorso di fronte a tutta l'alta società. Parole che toccano nel profondo la sovrana, tanto da convincerla a darle l'autorizzazione a continuare a scrivere.

Chi svela la verità sull'identità segreta di Lady Whistledown nella seconda parte della serie

A scoprire la doppia identità di Penelope è Cressida, che la ricatta: se non le darà un'ingente somma di denaro svelerà a tutti il suo segreto. Inizialmente Penelope si fa aiutare da suo marito, il quale prova a dissuadere Cressida ma il tentativo fallisce. Colin è quindi costretto a chiedere 20mila sterile a suo fratello Benedict per mettere a tacere la donna.

Come finisce la terza stagione: l'incontro tra Francesca Bridgerton e Michaela Stirling

Lieto fine per la signora Bridgerton, che ritrova l'amore con il fratello di Lady Denbury. Benedict, alle prese con un flirt con Lady Tilley Arnold, si rende conto non poter più nascondere la sua omosessualità. Francesca Bridgerton si unisce in matrimonio con John Stirling e i due si trasferiscono in Scozia, nella tenuta in campagna di lui. In questa stagione viene presentato il personaggio di Michaela Stirling, decisivo nella storia di Miss Francesca. Eloise parte con loro per soddisfare il suo desiderio di conoscere il mondo e una realtà diversa da quella a cui è sempre stata abituata. La serie si conclude con un salto temporale: Colin ha scritto un romanzo, le sorelle Featherington hanno avuto dei figli e Penelope è mamma di un maschietto. La voce di Lady Whistledown racconta il gran finale e si trasforma in quella della sua legittima proprietaria: Penelope.