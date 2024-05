video suggerito

Bridgerton 3, Nicola Coughlan: “Non mi avevano detto sarei stata Lady Whistledown, l’ho scoperto per caso” Nicola Coughlan, ormai star indiscussa di Bridgerton 3, ha raccontato come quando è stata scelta per il ruolo di Penelope Featherington non sapeva che sarebbe stata anche Lady Whistledown. Il modo in cui l’ha scoperto è piuttosto singolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Lo scorso 16 maggio è arrivata su Netflix la terza stagione di Bridgerton, la serie tratta dai romanzi di Julia Quinn che ha letteralmente catturato gli utenti della piattaforma. Il terzo capitolo della serie era ormai attesissimo, perché raccontava la storia di Penelope Featherington e di Colin Bridgerton che da amici sono diventati qualcosa di più. L'attrice protagonista dei nuovi episodi, ovvero Nicola Coughlan, ha raccontato durante un evento organizzato dal colosso streaming che, in realtà, quando ha conquistato il ruolo di Pen, non sapeva che sarebbe stata anche Lady Whistledown e l'ha scoperto in un modo piuttosto particolare.

Come Nicola Coughlan ha scoperto che sarebbe stata Lady Whistledown

Una delle attrazioni di Bridgerton è senza dubbio il foglio pieno di gossip e pettegolezzi scritto da Lady Whistledown, che si adopera per raccontare quanto succede nella nobiltà londinese. L'autrice di questa frizzante rubrica, che quindi dà voce a Lady Whistledown è proprio la remissiva e timida Penelope, come nella serie si scopre quasi subito, cosa che non accade così velocemente nei libri. Ad un evento organizzato da Netflix, però, Nicola Coughlan racconta di aver scoperto per caso che sarebbe stata lei ad impersonare l'autrice di tutti i racconti pruriginosi che si ascoltano nella serie, ma che in realtà non ne era a conoscenza quando ha fatto il provino:

L’ho scoperto in un modo bizzarro, perché quando abbiamo fatto l’audizione sapevamo molto poco della serie, è stato solo dopo aver ottenuto la parte che poi l’ho scoperto. Infatti è successo su un Forum su internet, lì ho anche capito quanto fosse grande il fandom dietro questi libri. Era come se un altro mondo mi si fosse aperto, e loro dicevano !Quando si scopre essere Lady Whistledown” e io ho detto cosa?

I colpi di scena, però, non sono finiti. In realtà, quando è stata girata la serie, si era scelto anche di realizzare un finale alternativo, in cui non fosse nemmeno Penelope ad impersonare la Whistledown, bensì l'attrice Jessica Madsen: "A luglio abbiamo girato un nuovo finale, perché si era pensato che potesse essere Cressida Cowper". Proprio lei che nella terza stagione è una sua rivale.