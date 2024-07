video suggerito

Bridgerton, la responsabile dei casting rivela: “Ricevo video espliciti dagli aspiranti attori” Kelly Valentine Hendry, responsabile dei casting della serie Bridgerton, ha rivelato di ricevere al proprio indirizzo mail una quantità elevata di autocandidature che consistono in video espliciti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È grande l'attesa per il nuovo capitolo della serie tv Bridgerton ma al momento non è chiaro se la prossima stagione sarà incentrata sulla storia di Francesca o sul personaggio di Benedict Bridgerton. La seconda ipotesi sembra la più quotata, teoria alimentata anche dalle recenti dichiarazioni rilasciate da Kelly Valentin Hendry – casting director della serie – nel podcast Should I delete that? Sembra che Hendry sia alla ricerca della nuova protagonista dello show (forse Sophie Beckett, la spasimante di Benedict) e ha rivelato di avere la casella di posta intasata da autocandidature che consistono in video espliciti: "Non è sesso vero, ma è piuttosto incisivo. È piuttosto triste".

La rivelazione della responsabile dei casting di Bridgerton: "Ricevo video incredibili"

Ospite del podcast Should I delete that?, la casting director della serie Bridgerton Kelly Valentine Hendry ha confessato di ricevere "video incredibili" al proprio indirizzo mail. "Mi arrivano i filmati più incredibili e non richiesti. C'è del sesso praticamente. Non vero sesso, ma è piuttosto esplicito ciò che ricevo. Non sono foto di nudo ma ci andiamo molto vicini. È davvero triste" ha spiegato Hendry. Pare che la maggior parte delle attrici si proponga per il ruolo di Sophie Beckett, personaggio che – stando ai libri di Julia Quinn, romanzi da cui la serie è tratta – avrebbe una relazione con Benedict Bridgerton. La motivazione per la quale alla casting director arrivino questi video potrebbe essere l'elevata presenza di scene intime all'interno dello show. Più di una volta, però, la produzione aveva chiarito di aver lavorato insieme a uno o più intimacy coordinator per ricevere supporto durante le riprese di quel tipo.

Bridgerton, le tre stagioni nella Top 10 delle serie più viste su Netflix

Stando alla classifica del 30 giugno 2024, Bridgerton 3 si posiziona tra i dieci titoli in lingua inglese più visti di sempre su Netflix. Dal suo debutto lo scorso 16 maggio, lo show ha raggiunto 91,9 milioni di visualizzazioni. Il nuovo capitolo della storia potrebbe arrivare nel 2026, Jess Brownell, showrunner e produttrice esecutiva del progetto, intervistata dal The Hollywood Reporter spiegava: "Stiamo facendo il possibile per far uscire la serie rapidamente ma ci vogliono otto mesi per le riprese, poi c'è il montaggio e il doppiaggio in tutte le lingue. Anche la sceneggiatura prende tanto tempo quindi siamo su una media di due anni".