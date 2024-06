video suggerito

Chi è Hannah Dodd, l'attrice che interpreta Francesca Bridgerton nelle nuove puntate della serie Hannah Dodd è l'attrice che interpreta Francesca Bridgerton nella terza stagione della serie Netflix. Prima di questo ruolo aveva preso parte ad altri titoli come Anatomia di uno scandalo ed Enola Holmes 2, sempre su Netflix.

A cura di Ilaria Costabile

Hanna Dodd è l'attrice che interpreta Francesca Bridgerton nella terza stagione della serie, prendendo il posto che era di Ruby Stokes. Classe 1995, ha 29 anni e oltre alla saga più vista su Netflix, per la piattaforma ha preso parte ad altri due titoli che hanno riscosso un certo successo, ovvero Anatomia di uno scandalo ed Enola Holmes 2. Nei nuovi episodi della serie prodotta da Shonda Rhimes e tratta dai libri di Julia Quinn, ha un ruolo piuttosto centrale, sebbene il suo personaggio abbia delle differenze rispetto al libro.

Chi è Hannah Dodd, la carriera dell’attrice che interpreta Francesca Bridgerton

Nata il 17 maggio 1995 a Colchester nel Regno Unito, Hannah Francesca Katie Dodd, questo è il suo nome completo, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza da bambina, di fatti il ballo è sempre stata la sua passione, come dimostra anche la laurea in danza teatrale conseguita al London Centre nel 2017. Nel frattempo, però, ha iniziato a 16 anni anche una carriera da modella, iscrivendosi ad una agenzia di moda, infatti, è riuscita con i suoi guadagni a sostenere i suoi studi di danza. Nel 2018 avviene la sua prima apparizione in tv, in due serie targate Hulu, ovvero Cercami a Parigi e Harlots, dopodiché prende parte a due film nel 2019 Una famiglia al tappeto, mentre nel 2021 appare anche in Eternals. L'anno successivo interpreta il ruolo di una giovane Sienna Miller nella miniserie targata Netflix, Anatomia di uno scandalo e sempre in quell'anno prende parte con un cameo anche ad Enola Holmes 2. Poco dopo viene annunciata la sua partecipazione in Bridgerton 3.

Hannah Dodd in Harlots

La vita privata di Hannah Dodd

Sul conto di Hannah Dodd non ci sono particolari notizie, anche perché sul suo profilo Instagram, sul quale condivide anche stralci del suo privato, non ci sono riferimenti precisi, se non alla sua famiglia. Non mancano, infatti, scatti condivisi con sua sorella Alice e raramente anche suo fratello William.

Hannah Dodd è Francesca Bridgerton, cosa sappiamo sul suo personaggio

Il personaggio di Francesca Bridgerton è uno di quelli che nella serie, almeno fino alla seconda stagione in cui compare in qualche episodio, non si era mai visto concretamente. Appassionata sin da bambina alla musica, si sa solo che Francesca abbia deciso di andare lontano dalla città per studiarla in maniera approfondita. Dopo un periodo di studio, quindi, torna nella sua casa natìa e lì, capisce che per vivere come vorrebbe, della sua musica e lontano dal caos, deve trovare qualcuno che la sposi.

Entra, quindi, in società e se inizialmente viene indicata come preferita dalla Regina Carlotta, che cerca di combinarle un matrimonio coi fiocchi, lei si innamora del timido e riservato John Kilmartin, con cui convola a nozze, come accade anche nel libro di Julia Quinn, seppur raccontato in maniera più dettagliata. La differenza sostanziale della sua storia, che è raccontata nel libro "Amare un libertino", sesto della saga, sta nel fatto il suo vero amore, in realtà non sarebbe il giovane Kilmartin, col quale effettivamente si sposa e va a vivere in Scozia, ma suo cugino Michael Stirling che, però, nella serie è interpretato da una donna.