Le location di Bridgerton 3: dove è stata girata la terza stagione della serie Netflix La seconda parte di “Bridgerton 3” debutta su Netflix giovedì 13 giugno 2024. Le vicende ruotano attorno a Penelope Featherington e Coline Bridgerton, tra cui è scoppiato un sentimento molto forte. Come nelle stagioni precedente, la serie è girata tra Bath e Londra, in alcune delle dimore più belle del Regno Unito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Colin Bridgerton e Penelope Featherington

Giovedì 13 giugno 2024 esce su Netflix la seconda parte di Bridgerton 3: i primi quattro episodi erano usciti lo scorso 16 maggio e vedevano come protagonisti Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Coline Bridgerton (Luke Newton). Negli episodi girati tra Londra e Bath, seguiamo le vicende della ragazza ha da sempre una cotta per il più giovane di Bridgerton, passione che però ha deciso di accantonare, cercando di sposarsi il prima possibile per potere abbandonare la casa di famiglia. A complicare le cose, poi, c'è la seconda identità di Penolope, che ha rivelato all'amica Eloise (Claudia Jessie) di essere Lady Whistledown. Nei primi quattro episodi della terza stagione, mentre cerca di aiutare Penelope ad aumentare la fiducia in se stessa per trovare un marito, Colin inizia a domandarsi quali siano i veri sentimenti che nutre per l'amica di una vita. La serie, ambientata all'epoca della Reggenza nel Regno Unito, un periodo che va dal 1811 al 1820.

I due protagonisti della terza stagione

Le location di Bridgerton 3

Per le riprese di questa terza stagione la troupe è tornata a girare a Bath, una città sud dell'Inghilterra. Gli esterni della casa dei Featherington sono ambientati nel complesso residenziale del Royal Crescent. Costruito in età georgiana, tra il 1767 e il 1774, questo insieme di 30 abitazioni a schiera è disposto a mezzaluna: per questo è chiamato crescent, che in inglese significa proprio "mezzaluna". Questo edificio è protetto dallo Stato, pur essendo composto da abitazioni private. Sempre all'interno del Royal Crescent troviamo quella che nella serie è la acasa di Lady Danbury che coincide con il civico 1 dove si trova l'Holburne Museum, la prima galleria d'arte della città.

Royal Crescent

Come nella seconda stagione, l'esterno della casa dei Bridgerton si trova a Londra e coincide con la magnifica Ranger's House, con il glicine che ricopre un ampio spazio della facciata. Aperta al pubblico per essere ammirata anche dai fan della serie, questa mastodontica residenza si trova nei dintorni di Greenwich Park, uno dei parchi reali più famosi di tutta la capitale britannica. La villa, costruita in epoca georgiana, dunque perfettamente in linea con l'arco narrativo e temporale di Bridgerton, era nota come Chesterfield House: oggi è stata trasformata in un museo in cui si può ammirare la collezione d'arte di Sir Julius Wernher, un ricco barone dell'Ottocento che possedeva oltre alle opere d'arte miniere di diamanti in Sudafrica.

Ranger's House

La casa dei Bridgerton vista anche in The Crown

Se gli esterni sono stati girati sia a Bath che a Londra, per quanto riguarda le scene delle stanze delle grandi case dei Bridgerton e dei Featheringhton sono state utilizzate due dimore da film, letteralmente. Gli ambienti della casa di famiglia di Bridgerton sono stati ripresi a Halton House, una dimora di campagna nel Buckinghamshire, in Inghilterra, costruita tra il 1880 e il 1883. È utilizzata come mensa principale degli ufficiali della RAF di Halton, la Royal Air Force britannica. Questa dimora è stata utilizzata per le riprese di The Crown, de Il discorso del re e di Downton Abbey. La casa dei Featherington, invece, è stata ricostruita tra le stanze di Hatfield House, una villa di campagna fatta costruire nel Seicento da Giacomo I.

Halton House in una scena di Bridgerton

Le scene di Bridgerton 3 parte seconda

Le nuove ambientazioni della terza stagione di Bridgerton 3 sono diverse. Osterley Park e Osterley House, rispettivamente il parco e la villa inglese di fine Cinquecento che si trovano a Hounslow, un borgo a sud di Londra. Anche questa location è molto utilizzata dagli scenografi: è infatti presente ne L'erba del vicino è sempre più verde di Stanley Donen e ne Il cavaliere oscuro – Il ritorno, di Christopher Nolan.

Osterley House

Tra le altre location troviamo anche Basildon Park, dove erano state girate le scene ambientate nel giardino dei Featherington. Questa residenza di campagna nel Berkshire è di proprietà del National Trust, l'ente che raggruppa gli edifici di interesse turistico in Gran Bretagna. Nella terza stagione questa location è usata come casa di Lady Tilley Arnold, la nobildonna che si avvicinerà a Benedict Bridgerton.

Benedict Bridgerton