Dove è stato girato Bridgerton 2, le location della serie Netflix ambientata a Londra

La seconda stagione di Bridgerton è disponibile su Netflix dal 25 marzo 2022

Dopo una lunga attesa, il 25 marzo 2022 è arrivata la seconda stagione di Bridgerton su Netflix. La serie in abiti d'epoca, prodotta dalla sceneggiatrice Shonda Rhimes, è tratta dai romanzi scritti di Julia Quinn. Bridgerton racconta le vicende della famiglia londinese Bridgerton e di altre famiglie nobiliari dell'Inghilterra di fine Settecento e inizio Ottocento. Nella seconda stagione della serie l'attenzione si sposta dalla relazione tra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings al Duca Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) alla ricerca della donna da sposare e con gli occhi puntati sulle nuove attrici del cast). La serie è ambientata a Londra e in altre città e luoghi della campagna attorno alla capitale inglese, tra l'Hertfordshire a Bath. Scopriamo tutte le location di Bridgerton 2.

La trama della seconda stagione si sposta dalle vicende di Daphne a quelle di Antony Bridgerton

Bridgerton House

La seconda stagione di Bridgerton è girata principalmente a Londra e in località non lontane dalla città inglese. Molto presente nelle scene della serie è la casa dei Bridgerton, la Bridgerton House, che è stata ambientata nella Ranger's House a Greenwich. Si tratta di una dimora di epoca georgianache è diventata famosa per la sua cascata di glicine della prima stagione e che ritorna per la seconda stagione, anche se i fiori sono in realtà stati aggiunti appositamente per la serie Netflix.

La casa dei Bridgerton nella seconda stagione della serie è in realtà la Ranger’s House

Gli interni della Bridgerton House, come le scale e il corridoio della casa, sono stati girati invece all'interno della Halton House che è oggi una popolare location per le riprese. Lo storico edificio è stato una delle sontuose dimore di Alfred de Rothschild e, insieme al vicino Waddesdon Manor, presenta le caratteristiche dei castelli francesi.

L’Halton House è stata usata per gli interni della Bridgerton House

Buckingham House

Nella seconda stagione di Bridgerton sono numerose le scene ambientate nel palazzo della Regina a Londra. Per ricreare Buckingham Palace sono state scelte le grandi stanze di Lancaster House. Le scene del palazzo tra la regina e Lady Danbury sono state girate nel corridoio di Hatfield House.

Una scena di Bridgerton 2 nel palazzo della regina Charlotte

La sala delle udienze della Regina nella seconda stagione di Bridgerton è la Double Cube Room della Wilton House. La scena in cui la Regina Charlotte annuncia il suo diamante della stagione in occasione del ballo è ambientata all' Hampton Court Palace dove si vede l'esterno degli appartamenti di Guglielmo II nell'aggiunta della Reggenza.

Lancaster House è stata celta per gli interni del palazzo della regina Charlotte in Bridgerton 2

Danbury House

Nella seconda stagione di Bridgerton sono diverse le residenze che si possono ammirare come la casa di Lady Danbury che è stata ricondotta all'Holburne Museum a Bath.

Holburne Museum è la Danbury House in Bridgerton 2

Alcune scene ambientate nella Danbury House, quelle all'esterno con Antony, Kate ed Edwina, riprendono l'angolo di Sydney Place e Great Pulteney Street con l'architettura georgiana delle sue terrazze.

Una scena della seconda stagione di Bridgerton con i nuovi personaggi di Kate ed Edwin

Aubrey Hall Fields

In questa stagione di Bridgerton gran parte delle scene sono realizzate anche fuori Londra e di preciso nella tenuta di campagna dei Bridgerton, la Aubrey Hall, che è in realtà Wrotham Park, una villa palladiana progettata nel 1754 a South Mimms, nell'Hertfordshire, non lontano da Londra. ui sono state riprese le scene in cui giocano a "Pall Mall" e dove sono ambientati i flashback di Anthony su suo padre.

Wrotham Park è stato usato per gli esterni di Aubrey Hall

Featherington Garden

Molte delle ambientazioni di Bridgerton sono un insieme di residenze signorili davvero esistenti. Gli esterni della casa dei Featherington è la Royal Crescent a Bath. Gli interni della sontuosa abitazione con i colori vivaci sono stati tutti ricreati sul set dallo scenografo Will Hughes-Jones che ha potuto così decorarli secondo lo stile estroso dei Featherington.

Il Royal Crescent è stato usato per ricreare la Featherington

Will’s Club

Nella seconda stagione di Bridgerton si impone un nuovo Gentlemen's Club. Si tratta del club creato da Will che è un set appositamente costruito, che sostituisce le due location delle riprese utilizzate nella prima stagione come club di Simon e Anthony a Londra. Mentre le scene iniziali del club di Anthony sono state girate in luoghi tra cui il Reform Club di Londra su Pall Mall.