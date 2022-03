Chi è Jonathan Bailey, l’attore che interpreta Anthony in Bridgerton 2 Il 25 marzo arriva su Netflix la seconda stagione di Bridgerton, la serie firmata da Shonda Rhimes, che ha come protagonista l’attore inglese Jonathan Bailey nel ruolo principale del visconte Anthony Bridgerton.

A cura di Ilaria Costabile

Il 25 marzo è il giorno in cui arriva su Netflix la seconda stagione di Bridgerton, la serie firmata da Shonda Rhimes che dopo il successo del primo capitolo torna con un nuovo protagonista. La storia, infatti, ruota attorno al visconte Anthony Bridgerton, interpretato dall'attore inglese Jonathan Bailey. In questi otto episodi il primogenito della famiglia nata dalla penna di Julia Quinn è in cerca della consorte perfetta, ma sebbene sia il senso del dovere a spingerlo nel compiere questo passo così importante, saranno le emozioni a prendere il sopravvento, nonostante lui faccia di tutto per allontanarsene. Bailey, 34 anni il prossimo 25 aprile, prima di comparire nella serie del colosso streaming aveva già avuto ruoli di rilievo in altre produzioni tra cinema, teatro e tv.

Chi è Jonathan Bailey, la carriera tra cinema, teatro e tv

Nato a Wallingford, nel Regno Unito, il 25 aprile 1988 si è poi spostato nella cittadina di Benson, dove ha trascorso la sua infanzia come il più piccolo delle famiglia, coccolato dalle tre sorelle maggiori. La passione per la recitazione arriva in età molto precoce, dal momento che già a cinque anni manifesta il desiderio di calcare il palcoscenico, ma sarà a nove che riceverà il suo primo ruolo. Da adolescente, all'età di 14 anni, inizia a lavorare per il teatro, prendendo parte a numerose commedie, drammi e anche musical che gli consentono di avere anche piccoli ruoli in serie televisive, fin quando non ottiene una parte nella sit-com Campus. Il primo personaggio più importante, però, è quello di Leonardo Da Vinci, nella serie tv "Leonardo" del 2011. L'anno dopo, invece, ha preso parte alla serie tv Me and Mrs Jones, non mancano poi anche alcuni ruoli al cinema. È con Anthony Bridgerton che, però, raggiunge la fama come si evince anche dal suo profilo Instagram, dove ha raggiunto il milione di followers. Ultimamente ha preso parte anche ad un musical, Cock, tra i cui protagonisti c'è anche Taaron Egerton.

Jonathan Bailey è Lord Anthony, il protagonista di Bridgerton 2

Il personaggio di Anthony Bridgerton compare già nella prima stagione della serie dove, però, appare decisamente più incline alle proprie pulsioni e all'inseguimento dei propri istinti, senza mai tralasciare i suoi doveri da capofamiglia che si è dovuto assumere dopo la morte prematura del padre Edmund. Aitante, valoroso e anche passionale il fratello maggiore di Daphne appare nei nuovi episodi decisamente più pacato, deciso a convogliare le sue attenzioni nel matrimonio, inteso come una buona posizione, ma non come il coronamento di un sogno d'amore.

La vita privata di Jonathan Bailey, nessun fidanzato sui social

Nel 2018 Jonathan Bailey ha dichiarato di essere omosessuale, e in un'intervista ha rivelato che quando ha iniziato a recitare molti gli hanno consigliato di non rivelare il suo orientamento sessuale perché avrebbe potuto essere condizionante per i ruoli da affidargli: "Credo che non dovrebbe importare quale ruolo tu interpreti. Eppure sembra esistere una linea di pensiero secondo la quale uomini apertamente gay, non possano diventare protagonisti maschili etero" ha dichiarato. Al momento pare non ci siano informazioni relative al suo stato sentimentale, non si sa, quindi, se sia impegnato o meno, stando agli indizi social, però, l'ultima foto in compagnia di una possibile dolce metà risale al 2018.