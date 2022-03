Chi sono Charithra Chandran e Simone Ashley, le interpreti di Edwina e Kate Sharma in Bridgerton 2 Il 25 marzo arriva su Netflix la seconda stagione di Bridgerton, tra i vecchi protagonisti compaiono anche volti nuovi come quelli di Charithra Chandran e Simone Ashley rispettivamente Edwina e Kate Sharma, personaggi attorno a cui ruotano i nuovi episodi della serie di Shonda Rhimes.

A cura di Ilaria Costabile

La seconda stagione di Bridgerton arriva su Netflix il 25 marzo 2022, con i suoi otto episodi. Tante sono le novità che contraddistinguono questa edizione, con l'uscita di scena del Duca di Hastings e l'arrivo di nuovi protagonisti. Tra i volti che compaiono sin dall'inizio della nuova stagione ci sono Edwina e Kate Sharma, interpretate rispettivamente da Charithra Chandran e Simone Ashley. Eppure, le due giovanissime attrici non sono del tutto nuove nel parterre delle serie televisive, ecco infatti dove le abbiamo già viste.

Chi è Charithra Chandran, attrice che interpreta Edwina Sharma

Charitha Chandran, Edwina Sharma in Bridgerton

Charithra Chandran dà il volto ad una delle nuove protagoniste della seconda stagione di Bridgerton, ovvero ad Edwina Sharma. Classe 1997, nasce il 17 gennaio in Scozia, da genitori entrambi medici con i quali, però, è cresciuta ad Oxford. Nel 2019 si laurea al New College in Filosofia, Politica ed Economia, ma è proprio durante i suoi studi universitari che inizia un laboratorio teatrale e, infatti, debutta anche a teatro entrando nella compagnia della National Youth Theatre. Dal palcoscenico passa, poi, al piccolo schermo e prende parte lo scorso anno alla serie britannica "Alex Rider" dove interpreta Sabina Pleasance, è poi la volta del grande schermo dove appare nel film Class S, oltre che in due cortometraggi: The Talents e Good Intentions.

Chi è Simone Ashley, l'attrice che interpreta Kate Sharme, una delle due new entry

Simone Ashley, Kate Sharma in Bridgerton

Protagonista della seconda stagione nonché donna che farà perdere la testa al visconte Anthony Bridgerton, il personaggio di Kate Sharma ha il volto dell'attrice 27enne Simone Ashley. Nata a Cambereley, il 30 marzo 1998, con il nome di Simone Ashwini Pillai da genitori indiane di origine Tamil. Il suo desiderio, sin da ragazzina è sempre stato quello di recitare e, infatti, con l'appoggio della sua famiglia, ha deciso di frequentare la scuola Redroofs Theatre School, che l'ha portata poi a laurearisi all'Arts Educational School di Londra. Durante il suo periodo di studi, però, non sono mancate occasioni che hanno già in qualche modo favorito la sua popolarità. Per chi è già un assiduo frequentatore di Netflix, la ricorderà in Sex Education, dove interpreta il personaggio di Olivia Hanan che, sicuramente è quello che l'ha resa nota al pubblico, sebbene avesse già preso parte a serie inglesi di grande successo come Guilt, Broadchurch, Strike e Doctors e Boogie Man. Nel suo curriculum, inoltre, c'è anche un'apparizione in una fiction nostrana, si tratta de "L'ispettore Coliandro" nel 2017. Quello di Kate Sharma, però, è senza dubbio uno dei ruoli che ha dato a Simone Ashley più rilievo e che la lancerà presto nell'Olimpo delle star più amate di sempre.