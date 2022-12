La casa dei Bridgerton è aperta al pubblico: come entrare nella lussuosa residenza della serie La serie tv Bridgerton ha aperto le porte di alcune delle residenze più spettacolari del Regno Unito alcune delle quali si possono anche visitare per immergersi in un’atmosfera d’altri tempi.

I Bridgerton nella serie di Netflix

La serie Bridgerton, disponibile su Netflix, ha sicuramente rilanciato in modo univoco le produzioni televisive in costume. Si tratta di una delle serie tv più premiate che ha fatto sognare milioni di telespettatori in tutto il mondo e aperto le porte di alcune delle residenze più spettacolari del Regno Unito. Alcune location della serie sono ville private ma altre, come la casa dei Bridgerton, si può visitare per immergersi nell'atmosfera d'altri tempi della serie.

La Ranger’s House

L'esterno della casa della famiglia Bridgerton è interpretata dalla Ranger's House che sorge all'estremità occidentale di Greenwich Park, nel sud-est di Londra. La villa, un tempo nota come Chesterfield House, risale agli anni venti del Settecento e oggi è un museo che contiene la maggior parte della collezione d'arte di Sir Julius Wernher, ‘uomo d'affari del XIX secolo e barone di origine tedesca proprietario di miniere di diamanti in Sudafrica.

La Ranger’s House nel 1791

La Ranger's House è un'elegante villa georgiana costruita nel 1723 e usata successivamente come residenza dei Rangers di Greenwich Park. La villa è stata dimora di aristocratici e reali fino al 1902. Oggi offre la straordinaria opportunità di vedere una delle più grandi collezioni d'arte private mai riunite in Europa con oltre 700 opere tra sculture medievali, smalti scintillanti, gioielli decorati, dipinti rinascimentali tra cui la Madonna della Melagrana della bottega di Sandro Botticelli.

L’esterno della casa

Originariamente la villa era immersa nel verde e godeva di una vista superba e un facile accesso a Londra su strada e fiume. Gli interni della casa originari spiccano per una splendida galleria con finestre ad arco perfette per illuminare ed esporre i tesori d'arte. Nel 1902 il London County Council acquisì la residenza per fare un club sportivo e sala da tè. Oggi la Ranger's House figura come English Heritage aperta al pubblico che si può visitare dietro pagamento di un biglietto d'ingresso.