Nicola Coughlan da piccola: com’era la Penelope di Bridgerton prima del successo Com’era da bambina Nicola Coughlan, alias Penelope Featherington di Bridgerton? A rivelarlo è stata lei stessa sui social, dove spesso posta delle foto dell’infanzia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Bridgerton, la serie tv ambientata durante il periodo della Reggenza inglese, è il fenomeno del momento, tanto che la sua terza stagione ha raggiunto le milioni di views fin dalle prime ore dopo l'arrivo su Netflix. La protagonista di questi episodi della saga è in assoluto Penelope Featherington, alias Nicola Coughlan, che finalmente è riuscita a conquistare il suo primo grande amore Colin Bridgerton. Al di là delle vicissitudini che la conducono all'attesa e ambita proposta di matrimonio da parte di quello che era il migliore amico, ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto l'incredibile trasformazione nello stile fashion e nei beauty look. In quanti, però, sanno com'era l'attrice prima del successo? Ecco le foto dell'infanzia che mostrano il cambiamento.

Le foto di Nicola Coughlan da bambina

Nata a Galway, in Irlanda, Nicola Coughlan ha scoperto la passione per la recitazione da piccolissima, per la precisione a 5 anni quando per la prima volta ha visto la sorella maggiore esibirsi a una recita scolastica. Dopo aver studiato alla Oxford School of Drama e alla Birmingham School of Acting (oltre che all'Università Nazionale di Irlanda), ha dato ufficialmente il via alla sua carriera di attrice. Com'era prima del successo? Su Instagram ha postato diverse foto di quando era solo una bambina: al di là dei capelli biondissimi e degli occhi azzurri che da sempre la contraddistinguono, vantava già all'epoca uno sguardo vispo e sveglio. Avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata una star? Probabilmente no ma la cosa certa è che anche da bambina era meravigliosa.

Nicola Coughlan da bambina

Com'è Penelope di Bridgerton fuori dal set

Oggi siamo abituati a vedere Nicola Coughlan nei panni di Penelope, la protagonista di Bridgerton diventata famosa per i suoi abiti variopinti, per i suoi riccioli rossi e per i suoi profondi occhi azzurri, ma com'è fuori dal set?

Nicola Coughlan da ragazzina

A mostrarlo è stata lei stessa sui social, dove spesso posta foto della sua "normale" quotidianità fatta di uscite con gli amici e impegni lavorativi. Nella vita reale innanzitutto non ha la chioma rossa e riccia, è bionda e punta tutto su delle pieghe lisce o con delle beach waves appena accennate. Niente abiti in stile impero, pizzi colorati e accessori bon-ton, l'attrice è una vera e propria icona fashion che spazia tra i must più gettonati di stagione, dai tailleur mannish ai minidress sparkling, fino ad arrivare ai corsetti-scultura. Insomma, Nicola sembra avere tutte le carte in regola per diventare una it-girl.