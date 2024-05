video suggerito

Bridgeton 3, il significato simbolico dell'evoluzione di stile di Penelope e Colin Avete notato che sia Penelope che Colin in Bridgerton 3 hanno messo in atto una drastica rivoluzione di stile? Ecco per quale motivo indossano degli abiti completamente diversi rispetto al passato.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi è il gran giorno: su Netflix sono state rilasciate le prime quattro puntate della terza stagione di Bridgerton, l'iconica serie tv ispirata ai bestseller di Julia Quinn che ancora una volta offre uno spaccato della Regency Era britannica. I grandi protagonisti sono Penelope Featherington e Colin Bridgerton, alias Nicola Coughlan e Luke Newton, che fin dalle prime scene appaiono radicalmente trasformati rispetto al passato. La loro crescita e la loro evoluzione emotiva non può che essere accompagnata anche da una rivoluzione di stile. Se da un lato Penelope ha abbandonato i colori vitaminici, dall'altro Collin ha detto addio agli abiti da lord: ecco per quale motivo i loro personaggi sono diventati protagonisti di una trasformazione tanto radicale.

Perché Penelope Featherington dice addio ai colori accesi

I romantici abiti pastello di Bridgerton sono ormai diventati il simbolo dell'iconica serie e anche nella terza stagione la fanno da protagonisti. A curare l'armadio dei personaggi è stato il costumista John Glaser, che ancora una volta ha provato a descrivere i diversi caratteri e le diverse famiglie con precise scelte fashion e sfumature cromatiche. Penelope, in particolare, è apparsa radicalmente trasformata: per lei niente più tinte accesse e accessori scintillanti, questa volta indossa solo colori tenui, stampe floreali e nuance sensuali. Il motivo? Lo spiega lei stessa nella prima puntata dove, sconvolta dall'abbandono dell'amica Eloise, decide di dare il via a una nuova fase della sua vita e lo fa a partire dal suo armadio al motto di "Non voglio vedere mai più un colore agrumato".

Uno dei look tenui di Penelope in Bridgerton 3

Niente più accessori baby blue per Colin Bridgerton

L'altro protagonista di Bridgerton 3 è Colin e anche lui sembra essere una persona diversa rispetto al passato, soprattutto per la rivoluzione di stile che ha messo in atto. Tornato dagli avventurosi viaggi in Europa, viene descritto come un corteggiatore mondano e sicuro di sé. Per lui niente più panciotti e ascot nella nuance baby blue, ora, considerando il fatto che ha trascorso mesi e mesi nelle cabine delle navi, i suoi look si ispirano all'estetica di Marlboro Man, dunque sono spavaldi e dalle sfumature più "terrene". Maxi cappotti, camicie portate sbottonate sul collo, cinture e gilet damascati: gli abiti dicono molto di lui e dei luoghi che ha visitato, tanto che in molti lo hanno già definito una sorta di "pirata sexy" ma dall'animo glamour.

Colin in Bridgerton 3