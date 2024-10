Colori unghie Halloween 2024: idee e decorazioni di tendenza a cui ispirarsi

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Halloween si avvicina ed è arrivato il momento di preparare un look a tema per essere super spaventosi durante la notte più terrificante dell'anno, quella del 31 ottobre. Se non si vuole osare con un travestimento più o meno pauroso, si può puntare su una semplice "manicure horror", l'ideale per aggiungere un tocco variopinto e originale a un look non troppo vistoso. Per avere delle unghie a tema Halloween basta giocare con i colori, dall'arancione zucca al rosso sangue, anche se i più "temerari" possono anche optare per delle decorazioni realizzate con gli smalti, dai fantasmini ai teschi. Ecco tutte le idee più originali per essere "sul pezzo" durante la festa a tema horror di fine ottobre.

Unghie color zucca per Halloween 2024

La zucca è la grande protagonista del mese di ottobre e non solo perché è uno degli ortaggi di stagione, ad Halloween viene anche intagliata a tema horror, così da rendere super spaventose le feste del 31 ottobre. Quale migliore occasione di questa per puntare tutto su una manicure arancione? Oltre a essere uno dei colori must del momento nel mondo della nail-art, permette anche di aggiungere un tocco caldo e affascinante a ogni look.

Unghie color zucca

Fantasmi e zombie per unghie da paura

L'idea più spaventosa per una manicure in perfetto stile Halloween è quella con dei piccoli fantasmini su alcune delle unghie (anche se richiede di mettere alla prova le proprie doti da artista). In alternativa si può optare per una nail-art a effetto zombie, ovvero a fondo neutro in bianco o nero ma con gocce di sangue e visi con cicatrici sugli angoli, così che diano l'idea di "uscire" dalla pelle.

Unghie con fantasmi e decorazioni a tema

Unghie rosso sangue per la notte del 31 ottobre

Il rosso è da sempre uno dei colori più amati per una manicure elegante e d'impatto e, in occasione di Halloween, si rivelerà perfetto per evocare le tonalità del sangue ma senza osare troppo con decorazioni e nuance appariscenti. Mixato con punte di beige e delle sfumature violacee, lo smalto riuscirà a diventare ancora più horror, sensuale e intrigante.

Unghie rosso sangue

Decorazioni e disegni da strega

Come fare per sfoggiare una manicure in pieno stile strega? L'idea più semplice da realizzare è quella con delle unghie lunghe e appuntite in total black oppure con un french dalle punte rosso sangue. Coloro che si destreggiano bene col disegno possono invece cimentarsi con la nail art. Pentagoni, simboli magici o semplicemente cappelli a punta: tutto sarà perfetto per aggiungere un tocco spaventoso al proprio look di Halloween.

Unghie da strega

Unghie semplici decorate con croci e cicatrici

Coloro che non sono particolarmente pratici con la nail-art possono optare per un'idea semplicissima da creare: delle unghie decorate con croci e cicatrici. L'ideale è usare uno smalto nude o in toni neutri per la base e uno nero per i disegni. Come fare a realizzarli? Si tratta semplicemente di linee incrociate, non serve particolare precisione, anzi, le sbavature renderanno l'effetto finale ancora più spaventoso.

Unghie con cicatrici

Ragni e pipistrelli facili da disegnare per unghie mostruose

Se si possiede un minimo di praticità in più, si può realizzare una manicure di Halloween un tantino più sofisticata, ovvero con ragni e pipistrelli su alcune unghie. Anche in questo caso, sarebbe meglio scegliere una base neutra, l'importante è che sia a contrasto con il colore dei disegni. A opera finita non servirà un costume a tema, la nail art dal sapore horror "parlerà da sola".

Manicure con i ragni