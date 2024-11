video suggerito

Heidi Klum si trasforma in E.T. per Halloween 2024: l'incredibile costume della modella Come ogni anno Heidi Klum ha stupito tutti con il suo travestimento per Halloween 2024. La regina dei costumi ha scelto l'alieno di Steven Spielberg, E.T, per un travestimento di coppia con il marito Tom Kaulitz.

A cura di Arianna Colzi

Heidi Klum vestita da E.T. con il marito Tom Kaulitz

Heidi Klum stupisce ancora. La regina dei costumi di Halloween, che da anni ci ha abituati a travestimenti sempre più incredibili, non delude le aspettative in occasione del suo Heidi Klum Annual Halloween Party. Per Halloween 2024, la top model omaggia Steven Spielberg vestendosi da E.T. – L'extraterrestre, il piccolo alieno protagonista del film. Nelle scorse ore, sul suo profilo social, Klum aveva condiviso qualche dettaglio sul suo costume: come ogni anno, grazie a questi piccoli spoiler, i fan si divertono a ipotizzare quale sarà il costume della top model. Dopo aver stupito tutti vestendosi da pavone lo scorso anno e dopo aver divertito con il costume di coppia da verme e pescatore con il marito Tom Kaulitz, ecco che la regina di Halloween stupisce con un altro travestimento incredibile.

Il costume di Halloween 2024 di Heidi Klum

Sul tappeto nero dell'evento targato Amazon Prime Video, la regina della serata arriva con un carico di aspettative poi tutte interamente soddisfatte. Heidi Klum sceglie il costume da E.T. per la serata di Halloween. Sempre da E.T. è travestito anche il marito Tom Kaulitz con cui la modella è arrivata al party. Un look di coppia impressionante che ha stupito anche per la veridicità: i due sembrano veramente gli alieni di Spielberg anche per la cura che è stata messa nella realizzazione del costume.

Heidi Klum travestita da E.T.

Heidi Klum ha reinterpretato E.T. in versione "femminile" con bombetta, scialle di pelliccia, un piccolo cardigan rosso e lunghi riccioli d'oro. Sul collo dell'immenso costume spuntano il volto di Heidi Klum: per questo stupisce moltissimo che la testa di E.T. che è sopra quella della modella muova gli occhi in autonomia, rendendo il travestimento ancora più azzeccato.

Tom Kaulitz e Heidi Klum

Tom Kaulitz, invece, sfoggia il classico costume dell'alieno di Spielberg, completando questo duo spaventoso ma iper realistico. Durante il party poi, Heidi Klum ha messo da parte l'elaborato costume per indossare soltanto un maschera da E.T. abbinandola a una t-shirt oversize e collant a rete. Anche per quest'anno operazione compiuta con succcesso.

Heidi Klum e il marito in versione E.T.