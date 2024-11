video suggerito

Kim Kardashian, qual è l’ispirazione dietro il costume spaventoso da coccodrillo per Halloween 2024 Kim Kardashian sceglie di vestirsi da coccodrillo per Halloween 2024: chi ha realizzato il costume pieno di squame e qual è l’ispirazione dietro questa trasformazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kim Kardashian

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Halloween 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche Kim Kardashian prende molto sul serio la festa di Halloween. Per la notte del 31 ottobre, l'influencer e imprenditrice ha scelto un travestimento super spaventoso e curato nei minimi dettagli: il costume da alligatore albino faceva invidia a quello di Heidi Klum. Nel post Instagram in cui ha annunciato la trasformazione in questo coccodrillo, raccontando anche l'ispirazione per il costume di Halloween 2024.

L'ispirazione dietro il costume da coccodrillo di Kim Kardashian per Halloween

Il costume di Kim Kardashian è ispirato al film Annihilation del 2018 diretto da Alex Garland e con Natalie Portman tra le protagoniste. Proprio il personaggio di Portman del film si trova a fronteggiare e a dover uccidere un alligatore che si scopre essere un organismo mutante più simile a un rettile. Per rendere vivida la somiglianza, Kardashian ha indossato protesi sulla testa e ha ricoperto il petto di squame.

Le protesi del costume di Halloween di Kim Kardashian

Chi ha ideato il costume di Kim Kardashian

A creare il costume di Kardashian è stato Alexis Stone, truccatore, performer e drag queen visionario che ha stupito tutti durante la Fashion Week di Parigi dello scorso giugno vestendosi esattamente come Miranda Priestley, personaggio interpretato da Il Diavolo Veste Prada. A settembre, invece, la scelta di vestirsi da Jack Nicholson per partecipare alla sfilata di Balenciaga.

Leggi anche Halloween 2024: tutti i costumi delle star

Il costume di Kim Kardashian per Halloween

Stone ha usato la vernice per il corpo su Kim Kardashian per creare il colore dell'alligatore e ha aggiunto delle lenti a contatto verdi per aumentare l'atmosfera di Halloween. Anche le mani sono state decorate con squame e finti artigli al posto della sua solita manicure. Alla fine del post Instagram, Kardashian ha aggiunto che ci sono volute più di due settimane per creare il look perfetto, come sottolineato anche da Alexis Stone sul suo profilo Instagram.

Il prop del coccodrillo di Annihilation

Ad agosto, Alexis Stone ha condiviso le foto di un alligatore di scena vinto a un'asta diversi anni fa: oggi ha rivelato che quel coccodrillo finto realizzato per il film è stata l'ispirazione per il costume di Kim Kardashian.