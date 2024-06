Miranda Priestly appare alle sfilate di Parigi: chi si nasconde dietro il Diavolo che veste Prada

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e, tra le decine di sfilate A/I 2024-25 delle più grandi Maison al mondo, gli appassionati di moda hanno visto diventare realtà uno dei loro più grandi desideri: vedere Miranda Priestly de Il Diavolo veste Prada "prendere vita". La donna identica all'iconico personaggio è arrivata allo show di Balenciaga con un tempismo perfetto poco prima di Anna Wintour e si è distinta per eleganza con uno dei più celebri look del film. Maryl Streep, l'attrice che l'ha interpretata nel 2008, non c'entra nulla: ecco chi si nasconde dietro il travestimento e per quale motivo lo ha scelto proprio per la Settimana della Moda parigina.

Il look di Miranda Priestly alle sfilate di Parigi

Chi non ricorda Miranda Priestly, la direttrice di Runway de Il Diavolo veste Prada? Alle sfilate Couture di Parigi ha preso vita, lasciando i fan del film letteralmente senza parole. Camicia di seta col fiocco bon-ton intorno al collo, gonna midi total black abbinata a calze e tacchi a spillo, borsa in spalla, occhiali da sole e trench oversize pronto per essere "lanciato" sulla scrivania delle assistenti: il look della Miranda comparsa alla Fashion Week è firmato Balenciaga ed è così perfetto da dare l'impressione di trovarsi in una leggendaria scena del film. Non mancava proprio nulla, dai capelli grigi con la fila laterale all'ultimo numero di Vogue sottobraccio, fino ad arrivare alle rughe d'espressione intorno alle labbra (le stesse che nel film Miranda tendeva ad "arricciare" in caso di catastrofe).

Miranda Priestly alla sfilata Couture di Balenciaga

Chi c'è dietro il travestimento di Miranda Priestly

Chi c'è dietro questo spettacolare travestimento? Alexis Stone, drag artist e truccatrice britannica il cui vero nome è Elliot Rentz. Originario di Brighton, ha rapidamente conquistato un vasto seguito social con le incredibili trasformazioni realizzate col make-up, da Justin Bieber ad Ariana Grande, fino ad arrivare a Johnny Depp.

Alexis Stone/Miranda Priestly

Il risultato è sempre impeccabile, tanto che è quasi impossibile trovare le differenze con gli "originali". Per quale motivo ha deciso di puntare proprio sul personaggio chiave de Il Diavolo veste Prada per le sfilate di Parigi? Innanzitutto ha realizzato i sogni di tutti coloro che da sempre amano il film. Come se non bastasse, Alexis non ha mai nascosto di apprezzare il personaggio interpretato da Meryl: per lei Miranda è l'emblema di tutto ciò che rende la moda divertente, interessante e affascinante.