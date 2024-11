video suggerito

Chiara Ferragni, il look in stile bondage per Halloween 2024 tra bustier in pizzo e trasparenze Per Chiara Ferragni Halloween è un appuntamento imperdibile: anche quest’anno l’influencer ha scelto un look spaventoso ma sensuale, con un make up da brivido perfetto per il 31 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ama da sempre giocare con i look ad Halloween 2024. Lo scorso anno aveva scelto di impersonare Sharone Stone in Basic Instinct indossando il celebre abito bianco che vediamo anche nelle film. Ma negli ultimi anni non sono mancati altri look iconici, da Christina Aguilera ai travestimenti di famiglia come quello ispirato a Toy Story. Quest'anno ha scelto un travestimento senza un preciso riferimento, optando per un look low profile. Per l'imprenditrice, infatti, sono giorni di grandi novità, dal nuovo riassetto societario alla presunta frequentazione con Giovanni Tronchetti Provera, con cui è stata fotografata negli scorsi giorni.

Chiara Ferragni, il look da vampiro è glamour

Chiara Ferragni anche quest'anno non trascura il suo look di Halloween scegliendo una mise sensuale e un make up spaventoso adatto alla serata del 31 ottobre 2024. L'influencer ha indossato un abito bustier in pizzo con una guepière scollo a cuore con cinture e borchie: il look è completato da una gonna trasparente con motivi floreali e stivali cuissards.

Il look di Chiara Ferragni per Halloween

A completare questo look sensuale è il trucco, spaventoso ma curato, perfetto per Halloween. Gli occhi azzurri di Ferragni infatti erano illuminati da una matita rossa sugli occhi che rendevano lo sguardo simile a quello di un vampiro, in stile Halloween.

Il make up di Chiara Ferragni

Il trucco scary è completato da una serie di finte escoriazioni e tagli insanguinati disegnati sul petto e anche sul volto, sulle tempie e sulle guance. Il tutto ricorda la versione glamour di un vampiro, perfetta per chi vuole optare per un look sexy anche ad Halloween.

Il trucco di Halloween di Chiara Ferragni

Il costume da Halloween di Paloma

Nelle foto condivise su Instagram, Ferragni ha incluso anche qualche scatto di Paloma, il cane che l'influencer aveva adottato con Fedez qualche anno fa. Anche il cane ha partecipato alla festa di Halloween indossando un costume da corriere postale.