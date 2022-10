Il travestimento di famiglia dei Ferragnez: per Halloween diventano i personaggi di Toy Story I Ferragnez sono fan del travestimento di famiglia per Halloween: quest’anno hanno preso spunto dal mondo di Toy Story ricreandone alcuni iconici personaggi.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez da diversi giorni stanno sfoggiando tutta la loro creatività in vista di Halloween. Chiara Ferragni e Fedez dono dei fan di questa ricorrenza e amano celebrarla in grande stile, coinvolgendo anche i figli Leone e Vittoria. Anno dopo anno hanno abituato fan e follower a costumi sempre originali, curati in ogni minimo dettaglio: anche quest'anno non sono stati da meno, spaziando dal tema popstar a quello cartoon.

I costumi di Halloween dei Ferragnez

In famiglia Fedez è colui che, più di tutti, si impegna per cercare travestimenti a effetto, soprattutto per i piccoli Leone e Vittoria. Anche quest'anno è stato lui a disegnare e progettare uno dei costumi per la secondogenita, che si è trasformata in un Gremlin peloso, con tanto di orecchie lunghe e zampe finte. Leone, invece, ha indossato giorni fa un originale costume da cactus. Chiara Ferragni ha partecipato ad alcuni amici a una festa a tema popstar: nessun travestimento spaventoso, ma tutti gli invitati hanno ricreato i look iconici delle popstar del passato. L'imprenditrice ha proposto l'outfit di Christina Aguilera, imitandone anche l'acconciatura bicolor.

Fino a questo momento, però, i Ferragnez ancora sfoggiato il tradizionale travestimento di famiglia. Negli anni scorsi non è mai mancato: nel 2018 (quando non era ancora nata Vittoria) si erano travestiti a tema supereroi, poi è stata la volta dei costumi gialli da Pikachu (anche qui in tre), mentre ad Halloween 2021 si sono ispirati alla famiglia Addams. Quest'anno hanno ricreato i personaggi di un noto cartoon.

I Ferragnez come in Toy Story

Nessun travestimento spaventoso (almeno per il momento): i Ferragnez si sono ispirati al cinema d'animazione per il tradizionale look di famiglia di Halloween. La famiglia al completo ha ricreato alcuni iconici personaggi di Toy Story, il cartoon amato da grandi e piccini e ambientato nel magico mondo di giocattoli parlanti. Fedez si è trasformato in un perfetto Woody, il pupazz-sceriffo protagonista della serie.

Chiara Ferragni non poteva che essere Jessie, la cowgirl con l'inconfondibile chioma rossa raccolta in due trecce e i gambali. Ma Leone e Vittoria si sono immediatamente imposti come i grandi protagonisti degli scatti condivisi sui social: i fratellini sono diventati Slinky Dog, il cane bassotto con una molla al posto del busto, grande amico di Woody. Davvero adorabili!