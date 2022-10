Festa di Halloween a tema popstar: Chiara Ferragni ricrea l’iconico look di Christina Aguilera Chiara Ferragni si è trasformata in Christina Aguilera per una sera, ricreando l’iconico look del video Dirrty (2002).

Per Halloween, Chiara Ferragni e i suoi amici hanno scelto un tema diverso dal solito. Nessun travestimento spaventoso: in questi casi i più gettonati sono i costumi da zucca, fantasma, zombie, strega, mostro. Il gruppetto ha scelto di celebrare la ricorrenza con un party a tema popstar. Ciascuno degli invitati ha ricreato il look iconico di una celebrities: l'influencer ha fatto un salto indietro di vent'anni, ripescando uno degli outfit più indimenticabili di Christina Aguilera.

Chiara Ferragni festeggia Halloween

I Ferragnez amano molto Halloween. In particolare Fedez, con la sua vena creativa, si diverte a disegnare e studiare in ogni minimo dettaglio i costumi per sé e la famiglia, soprattutto per i suoi figli. Quest'anno si è dedicato motlo al travestimento della piccola Vittoria, trasformata per l'occasione in un Gremlin peloso. Per Leone, invece, ha puntato su un costume da cactus, che ha poi indossato lui stesso. In questi giorni l'unica che ancora non aveva indossato un costume era Chiara Ferragni. Ha recuperato in vista della fatidica notte del 31 ottobre partecipando a una festa in maschera.

Chiara Ferragni diventa Christina Aguilera

Chiara Ferragni ha festeggiato Halloween con qualche giorno di anticipo assieme agli amici, tutti travestiti a tema popstar. È stato un party colorato e originale, dove ciascuno ha ricreato un look iconico del passato, l'outfit di una celebrities del mondo della musica. Francesca Ferragni si è trasformata in Madonna, optando per un look di pelle con cappello da cowboy (quello del video di Don't tell me). Valentina Ferragni, invece, è diventata Katy Perry per una sera, col costume arcobaleno di California Gurls. Chiara Ferragni si è ispirata invece a Christina Aguilera!

Chiara Ferragni come in Dirrty

L'imprenditrice ha ricreato alla perfezione il look sfoggiato da Christina Aguilera in Dirrty. Il video, diretto da David LaChapelle, risale al 2002 e la canzone fa parte dell'album Stripped. La clip è stata girata a Los Angeles, in un edificio abbandonato. La cantante ha volutamente marcato il suo look in chiave "sporca", come suggerisce il titolo, rendendolo credibile per quell'ambientazione volgare, tra motociclette, combattimenti sul ring e balli sui tavoli. A distanza di 20 anni resta uno dei suoi look più iconici e indimenticabili, riproposto dall'influencer.

in foto: Christina Aguilera na Aguilera presenta "Stripped" il 7 ottobre 2002 all'Empire Fulton State Park di Brooklyn

Chiara Ferragni ha indossato un reggiseno a triangolo a righe bianche e rosse, abbinato a un paio di originali pantaloni a vita bassissima aperti all'altezza dell'inguine, con cintura e slip in vista (qui la scritta "nasty" sul lato B). Il look della Aguilera incarnava in pieno l'estetica dominante anni Duemila tornata oggi prepotentemente di moda e molto amata proprio dalla Ferragni. A questo punto però c'è da aspettarsi anche il tradizionale travestimento di famiglia: dopo i costumi da Pokemon del 2019 e i look dark da famiglia Addams del 2021, per cosa opteranno i Ferragnez quest'anno?