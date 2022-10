L’arancione zucca è il colore di Halloween: i look e gli abbinamenti per la notte delle streghe Niente di più azzeccato, per la notte di Halloween, che un outfit arancione come le famose zucche: ecco i look di tendenza dalle sfilate Autunno/Inverno 2022-23.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Art Dealer, Michael Kors Collection, Hebe Studio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Halloween 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'era una volta il fabbro irlandese Jack, che riuscì a ingannare il diavolo in persona e da allora vaga alla vigilia di Ognissanti con una lanterna accesa. La leggenda di Jack O'Lantern è legata a doppio filo con le zucche di Halloween, il simbolo più famoso di questa festività anglosassone. Non c'è da stupirsi, quindi, se l'arancio è il colore del 31 ottobre: se cercate un look a tema per la notte delle streghe o volete aggiungere una nota "pumpkin" al vostro outfit, quest'anno avete l'imbarazzo della scelta. La moda dell'Autunno/Inverno 2022-23 infatti ha eletto l'arancione tra le tinte di tendenza, proponendo total look e accessori carichi di energia.

Perché l'arancione è il colore di Halloween

L'associazione tra Halloween e le zucche è ormai così scontata che pochi sanno che, anticamente, erano le rape a essere intagliate. Quando la festa è migrata dall'Irlanda agli Stati Uniti si è preferito usare le zucche, più grandi e abbondanti in questa stagione. Alle radici di Halloween, infatti, c'è un'antica festa pagana del raccolto: l'arancio, colore delle foglie autunnali e delle zucche, richiama le origini agresti di Halloween. Non a caso è l'unica tinta ‘viva' e brillante in un tripudio di toni cimiteriali come il nero, il viola e il verde spettrale.

MaxMara

L'arancione è tra le tinte di tendenza per l'Autunno/Inverno 2022-23

Come combattere la malinconia autunnale? A colpi di tinte fluo, almeno secondo le passerelle: MaxMara osa con l'arancione in versione total look, dal passamontagna alla cintura, mentre Michael Kors Collection disegna eleganti doppiopetto nel colore delle zucche, per una vera e propria sferzata di energia.

Leggi anche Luna Marì in versione fatina: la figlia di Belén è adorabile con ali e gonna multicolor

Michael Kors Collection

Che Halloween vi piaccia oppure no, la ‘pumpkin mania' ha contagiato la moda: un accessorio arancio è perfetto per un look a tema per Halloween, ma è una tendenza da sfoggiate anche nei prossimi mesi. Provate un cappotto arancio sopra a un outfit total black, o un pullover vitaminico sopra a una gonna color caffé. Il foliage autunnale è una perfetta fonte di ispirazione per i look della stagione!