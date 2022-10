Elisabetta Canalis festeggia Halloween con la tuta di cristalli (e stupisce col caschetto) Elisabetta Canalis ha festeggiato Halloween con un nuovo hair look: ha tagliato i capelli o il caschetto è solo uno scherzetto?

A cura di Giusy Dente

In questi giorni i social sono invasi da foto a tema Halloween. Chi festeggia la ricorrenza sa benissimo che i travestimenti che vanno per la maggiore sono quelli spaventosi, a tema horror: fantasmi, streghe, mostri, mummie. Elisabetta Canalis ha partecipato a una serata tutt'altro che spettrale in cui ha sfoggiato uno scintillante look con un'acconciatura inedita.

Elisabetta Canalis celebra Halloween

L'ex velina dopo il matrimonio si è trasferita col marito Brian Perri a Los Angeles: vivono in una grande villa con piscina assieme a loro figlia Skyler Eva. La 44enne si divide tra l'Italia e gli States per lavoro: è stata qui in occasione della Settimana della Moda milanese, dove ha preso parte alla sfilata di Diesel. Poi è volata oltreoceano: è tornata a casa e lì ha anche festeggiato Halloween. Elisabetta Canalis ha trascorso una serata al Bar Lis, un noto locale di Los Angeles con rooftop che affaccia sulle strade di Hollywood.

È un posto sofisticato e chic, che per Halloween ha organizzato una serata burlesque. Elisabetta Canalis si è quindi calata nell'atmosfera del party con un look perfetto per l'occasione. Ha indossato una scintillante jumpsuit aderente, nude e ricoperta di micro cristalli, con maxi scollatura a V. Ma ad attirare l'attenzione è stata soprattutto l'inedita acconciatura dell'ex velina.

Il nuovo hair look di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha stupito fan e follower con un'acconciatura nuova. L'ex velina negli anni è quasi sempre rimasta fedelissima al suo hair look mediterraneo: ha esordito proprio come "velina mora" a Striscia la Notizia. Ma a volte la voglia di sperimentare e cambiare ha preso il sopravvento e si è fatta tentare dalla novità, anche in modo drastico: ha sperimentato il biondo e anni prima anche il bob corto.

La sua predilezione, però, è per la chioma lunga, sia liscia che con le trendy beach waves. Da alcuni mesi il suo hair look era quello "delle origini": chioma scura lunga fino alle spalle, leggermente ondulata e con riga laterale. Ma ad Halloween ha sorpreso tutti con un caschetto! Non è detto che ci abbia davvero dato un taglio, potrebbe essere anche solo una parrucca: insomma, il tipico "scherzetto" a tema Halloween.