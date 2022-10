Kim Kardashian diventa Mystica: l’incredibile trasformazione per Halloween Kim Kardashian per Halloween si è trasformata in Mystica: pelle blu, capelli rossi, occhi gialli per interpretare al meglio il personaggio dell’universo Marvel.

A cura di Giusy Dente

Kim Kardashian per Halloween ha dato il meglio di sé, con un travestimento curatissimo in ogni dettaglio. Una come lei non poteva certo essere banale, difatti non ha optato per il solito costume da strega. Si è fatta ispirare dall'Universo Marvel.

I Kardashian festeggiano Halloween

Nella famiglia Kardashian, il travestimento ad Halloween è d'obbligo e va fatto in grande stile. Kendall Jenner si è trasformata nella versione sexy dello sceriffo Woody: pantaloni con stampa di mucca e lato B scoperto, maglietta corta da rodeo, l'immancabile cappello sulla chioma rossa acconciata in due trecce. Kylie Jenner si è ricoperta di bende tramutandosi nella moglie di Frantenstein, indossando una creazione firmata Jean Paul Gaultier haute couture.

Anche Kim Kardashian ha celebrato la ricorrenza e lo stesso hanno fatto i suoi quattro figli. Per loro, ha scelto di attingere al mondo della musica hip-hop e alla scena R&B. Ha omaggiato quattro icone del settore: Aaliyah , Snoop Dogg , Sade ed Eazy-E con dei look a tema. Per sé, invece, ha scelto un personaggio del mondo Marvel, uno dei più iconici della saga.

Kim Kardashian in Vex Latex

Kim Kardashian entra nell'universo Marvel

Kim Kardashian si è trasformata in Mystique, coprendosi con un body in lattice blu a collo alto, davvero aderentissimo di Vex Latex: il brand su Instagram ha mostrato tutte le fasi di lavorazione, per arrivare a un risultato "squamoso" così nitido. Ha aggiunto un paio di stivaletti perfettamente abbinati, del make-up blu su tutto il viso e una parrucca rosso fuoco, con immancabili lenti a contatto colorate da rettile. Il personaggio appartiene al mondo Marvel, l'universo narrativo degli X-Men per la precisione: è apparsa in diversi film, ma anche fumetti, cartoons e videogiochi.

Ha interpretato questo ruolo anche Jennifer Lawrence. Mystica è un mutante mutaforma capace di assumere le sembianze e la voce di qualsiasi persona: è una bravissima combattente e perfetta stratega, dotata di grande intuito, molto abile nelle arti marziali e tiratrice scelta. Pelle blu, capelli rossi e occhi gialli sono i suoi tratti distintivi, tutti rispettati da Kim Kardashian.