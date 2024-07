La nuova mania beauty di Kim Kardashian: sperma di salmone sul viso per combattere le rughe

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è una imprenditrice di successo che ogni anno riesce a fatturare milioni di euro con i suoi brand ma non per questo ha dimenticato "le origini", anzi, continua a essere tra le protagoniste di The Kardashians, il reality dedicato alla sua famiglia che va in onda su Hulu e Disney+. È proprio lì che rivela alcuni dettagli inediti della sua quotidianità, dalle prove dei look che sfoggia sul red carpet alle litigate con le sorelle. Durante l'ultima puntata, in particolare, ha fatto riferimento a un originale trattamento beauty di cui si servirebbe regolarmente per vantare una pelle meravigliosa: ecco di cosa si tratta.

Il trattamento provato da Kim Kardashian

Non è la prima volta che Kim Kardashian si serve di un trattamento di bellezza sopra le righe per avere un aspetto impeccabile, già in passato aveva fatto spesso discutere con i suoi trick beauty, dalle pastiglie realizzate con la sua placenta alle punture sul viso per il vampire facial. Questa volta, però, sembra aver superato ogni tipo di immaginazione: parlando con la mamma Kris Jenner durante il reality di famiglia, ha rivelato di aver fatto un trattamento a base di polidesossiribonucleotide, di cosa si tratta? Dello sperma di salmone ma in versione trattata e purificata.

I benefici delle iniezioni a base di sperma di salmone

L'originale trattamento a base di sperma di salmone viene dalla Corea e viene offerto in alcune spa mediche che si occupano di rimedi anti-age. Perché fa bene lasciarsi iniettare la sostanza sul viso? Si tratta di una sostanza capace di stimolare la produzione di collagene e il rinnovamento cellulare, cosa che limita la comparsa di rughe e segni del tempo, rallentando l'invecchiamento della pelle. Migliora l'idratazione e l'elasticità del viso, riducendo anche i segni dell'acne e gli arrossamenti. Kim Kardashian non è l'unica star ad aver provato il trattamento, anche Jennifer Aniston ne andrebbe matta e i risultati sembrano essere evidenti. In quanti troveranno il coraggio per provare sulla loro pelle?