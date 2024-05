I segreti di bellezza di Kendall Jenner: patch anti-occhiaie e tè allo zenzero alle 6 del mattino

video suggerito

Sono lontani i tempi in cui Kendall Jenner era una semplice star dei reality, oggi viene considerata un’icona di bellezza e di stile a livello internazionale e, nonostante abbia solo 28 anni, ha già più volte conquistato il titolo di modella più pagata al mondo. Quali sono i suoi segreti per rimanere tanto splendida? Al di là della naturale genetica e della giovane età, ha rivelato di servirsi di alcuni piccoli trick per apparire sempre al top sia sui social che di fronte i riflettori. Degli esempio? La sorellina di Kim Kardashian beve regolarmente tè allo zenzero e indossa le patch anti-occhiaie ogni giorno appena sveglia.

Perché Kendall Jenner beve tè allo zenzero

Quale donna non sogna di essere meravigliosa, raggiante e in forma come Kendall Jenner? Per la gioia di tutte le amanti dell’universo beauty, è stata la modella in persona a condividere con i fan i suoi piccoli segreti di bellezza, dai rituali di cura della pelle alla make-up routine. La top si alza quasi sempre presto e come prima cosa applica delle patch dorate sotto gli occhi per combattere le occhiaie e lo sguardo stanco. Successivamente beve del tè allo zenzero per dare il via alla giornata con un tocco detox ed healty, poi si dà al gua sha, un metodo di guarigione tradizionale cinese che prevede l'utilizzo di uno strumento dai bordi levigati per accarezzare la pelle (solitamente lo usa con un po’ di olio di cocco).

Il make-up nude di Kendall Jenner

Avendo sempre sofferto di acne da adolescente, Kendall Jenner si prende cura in modo minuzioso della sua skincare, concentrandosi soprattutto sulla pulizia del viso, così da eliminare ogni tipo di impurità che favorisce la comparsa di brufoli e irritazioni. Ad oggi sembra aver risolto il problema, fatta eccezione per qualche piccolo sfogo poco prima del ciclo mestruale. Prima di dedicarsi al trucco, stende sempre della crema idratante sulla pelle, poi successivamente crea la base per il make-up con fondotinta, correttore e balsamo labbra. Amando i beauty look dall’effetto naturale, aggiunge solo un tocco di cipria, blush e mascara per fissare il tutto. Insomma, la modella non si serve di trattamenti particolari o miracolosi per essere splendida: in quante si ispireranno a lei per vantare un viso da star?