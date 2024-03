Kim Kardashian, il suo segreto di bellezza è bere un solo caffè al mese Qual è il segreto di Kim Kardashian per tenersi in forma? Beve solo un caffè al mese e non rinuncia allo spuntino notturno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Kim Kardashian non è solo una delle imprenditrici di successo più ricche al mondo, è anche un’indiscussa icona di splendore e di stile capace di influenzare le mode e le tendenze di stagione. Certo, così come alcune delle sorelle, anche lei si è servita di qualche piccolo ritocco per raggiungere l’aspetto estetico attuale, ma è chiaro che deve continuare lo stesso a prendersi cura regolarmente della sua bellezza con alcuni piccoli rimedi. Un esempio? Beve il caffè solo una volta alla settimana: ecco cosa ha rivelato la regina dei social in originale questionario compilato per il suo marchio Skkn.

Qual è il caffè preferito di Kim Kardashian

Dite addio al caffè appena svegli per cominciare con energia la giornata, a quanto pare il segreto per rimanere splendidi e in forma nonostante l’avanzare dell’età è berne solo uno al mese. Per Kim Kardashian si tratta di una vera e propria abitudine, tanto che pare non sentirne affatto la mancanza. Nel questionario realizzato per Skkn si è infatti definita più una “ragazza da tè”. Com’è l’unico caffè che si concede ogni mese? Niente espresso ristretto, preferisce il caffè lungo tipicamente americano, meglio se con cioccolato bianco e panna montata. Insomma, una vera e propria “eresia” per qualsiasi italiano.

L'intervista di Kim Kardashian

Kim Kardashian non rinuncia allo spuntino notturno

Sebbene provi a seguire il più possibile uno stile di vita healty, la regina dei social si concede anche qualche piccolo “sgarro”: lo spuntino notturno a cui non riesce proprio a rinunciare, infatti, è il formaggio a pasta filata, una vera e propria “coccola” gustosa ma allo stesso tempo super calorica. Kim ha inoltre parlato delle sue passioni quotidiane, dalle serie di Netflix che guarda ogni volta che ha del tempo libero alla manicure nude, in assoluto la sua preferita quando vuole puntare sull’eleganza senza tempo. Da dove prende ispirazione per la sua attività da imprenditrice? Dai viaggi che fa regolarmente in giro per il mondo.