La figlia di Kim Kardashian col rossetto rosso a 5 anni: perché si è pentita di averglielo permesso Kim Kardashian si è pentita di aver fatto avvicinare la primogenita al trucco da piccola. Con la figlia minore non sta commettendo lo stesso errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kim Kardashian, Kanye West e i figli a Natale 2018, Instagram @kimkardashian

Il settore fashion e il mondo beauty non hanno segreti per Kim Kardashian. L'imprenditrice è un punto di riferimento quando si tratta di moda: non a caso è stata premiata nel 2021 come fashion Icon, è la musa di diverse Maison (da Balenciaga e Dolce&Gabbana), ha un suo brand di abbigliamento. Proprio pochi giorni fa ha lanciato anche la prima collezione trucco vegana di SKKN BY KIM che comprende 10 rossetti, 15 matite labbra e 12 ombretti. Il make-up è certamente una sua grande passione, ma teme di aver permesso alla sua figlia maggiore di cominciare troppo presto a seguire le sue orme.

North col rossetto rosso

Kim Kardashian nel 2018 era ancora legata a Kanye West, matrimonio poi naufragato. La coppia ha tre figli: North nata il 24 maggio 2013, Saint nato il 5 dicembre 2015 e Chicago, nata il 15 gennaio 2018 tramite madre surrogata. E risale proprio al Natale 2018 uno scatto di famiglia in cui la primogenita, che allora aveva quindi 4 anni, aveva sulle labbra del rossetto rosso. La foto all'epoca scatenò delle polemiche: alcuni non apprezzarono il fatto che una bambina così piccola fosse truccata. Col senno di poi l'imprenditrice si è resa conto che forse non avevano tutti i torti.

Kim Kardashian, Kanye West e i figli (North, Chicago, Saint) a Natale 2018, Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian torna sui suoi passi

Intervistata da Bustle in occasione del lancio della sua linea di make-up, Kim Kardashian ha approfondito il suo rapporto col trucco, che negli anni ha subito un'evoluzione:

Leggi anche Il compleanno del figlio di Kim Kardashian a tema Hulk: casa tutta verde e mini moto per i 3 anni

Sono sempre stata una grande fan del glam e del truccarmi sempre. Ma penso che il mio stile sia cambiato. Il mio approccio prima era: nascondere tutto, coprire tutto e poi aggiungere ciò che vuoi mostrare. Ma ora è: nascondiamo qualcosa e miglioriamo ciò che c'è. Oggi mi piace truccarmi in modo più leggero e pubblico sempre foto senza trucco.

North West truccata a novembre 2023

L'influencer ha ammesso che vorrebbe coinvolgere i suoi figli nelle sue attività, un giorno, quando saranno più grandi e ovviamente se lo vorranno. Ha raccontato che sono attratti dal mondo del make-up, amano giocare coi trucchi e come tutti i bambini glieli rubano dalla borsetta e dai cassetti. Lei ama vederli sperimentare ed essere creativi, ma al tempo stesso teme che questa attitudine in loro si sia fatta avanti troppo presto, magari proprio vedendo lei sempre circondata da gloss e pennelli. Non vuole che alla loro tenera età la parte ludica e creativa venga sostituita dall'apparenza e dall'estetica. North ora ha quasi 11 anni, Chicago ne ha 5. Parlando di loro e dei come gestisce la loro curiosità, Kim Kardashian ha ammesso:

Mi guardo indietro e ci sono momenti in cui ricordo di aver lasciato che mia figlia indossasse il rossetto rosso. Lo rifarei adesso? Probabilmente no. Alla più piccola infatti, che è troppo piccola, non glielo permetto. È arte per loro provare a truccarsi. Penso che sia divertente quando provano tutto ed esprimono se stessi.