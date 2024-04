video suggerito

Met Gala 2024, svelati i primi ospiti: da Rihanna a Kendall Jenner, incerta la presenza di Kim Kardashian È iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi del fashion system. Dopo il tema della serata e i nomi dei co-host, ora ci si chiede chi siano i fortunati nella lista degli invitati del Met Gala. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rihanna al Met Gala 2023

Uno degli eventi più attesi del mondo della moda si avvicina, e il jet-set internazionale si sta assicurando di aver ricevuto l'invito. Lunedì 6 maggio si terrà il Met Gala 2024 e dopo che è stato definito il tema della serata, e individuati i co-presentatori, l'attenzione si sposta sulla lista dei partecipanti. Come da tradizione l'evento di beneficienza che inaugura l'annuale mostra di moda organizzata dal museo newyorkese si svolgerà la prima domenica di maggio e Page Six ha già abbozzato una serie di nomi che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbero calcare il red carpet.

Kylie Jenner al Met Gala 2023

Dettagli sul Met Gala 2024

Chi saranno i vip che possono vantare il loro nome in lista? Dopo aver ricevuto l'approvazione dell'organizzatrice della serata benefica, Anna Wintour, i fortunati potranno prendervi parte a fronte di un costo del biglietto di 50mila dollari, mentre se si desidera il tavolo il prezzo varia dai 200mila ai 300mila.

Dua Lipa al Met Gala 2023

Senza dubbio si vedranno Zendaya, Chris Hemsworth, Bad Bunny e Jennifer Lopez, i co-host della serata; i loro outfit saranno analizzati minuziosamente, e giudicati sulla base di quanto siano attinenti al tema scelto, il racconto J.G. Ballard The Garden of Time.

Gisele Bündchen al Met Gala 2023

Gli ospiti della serata, i primi nomi

Tra i personaggi che potrebbero partecipare all'evento ci sono Gisele Bündchen, che potrebbe calcare il tappeto rosso assieme al nuovo compagno Joaquim Valente. A rappresentare la famiglia Kardashian sarà Kendall Jenner, ma non è sicura la partecipazione delle sorelle, mentre pare certa quella di Rihanna, ormai habitué all'evento charity.

Kim Kardashian al Met Gala 2023

Potrebbero fare il loro debutto Lily Gladstone e Ayo Edebiri, star di Killers of the Flower Moon e The Bear. In lista anche Olivia Rodrigo, Uma Thurman, Sarah Pauslon e CaraDelevingne.