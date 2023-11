Met Gala 2024, il tema di quest’anno sarà Sleeping Beauties: Reawakening Fashion La mostra del Met Gala 2024 avrà al centro la bellezza dimenticata: ecco cosa aspettarci dall’evento più atteso della prossima primavera.

È stato svelato il tema del Met Gala 2024, uno degli eventi più rilevanti per lo showbusiness internazionale. La serata segna l'inaugurazione della mostra ospitata dal Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York che il prossimo anno sarà intitolata Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Il risveglio della moda al Met Gala 2024

L'appuntamento più glamour dell'anno ha un dress code implicito, ovvero il titolo della mostra è anche un tema attorno al quale i divi di Hollywood e non solo creeranno i loro outfit. Il tema di quest'anno è stato un tributo a Karl Lagerfeld, storico designer scomparso nel 2019.n Per il prossimo anno, in un periodo molto complesso per il mondo della moda e non solo, il tema saranno le Bellezze Addormentate: il risveglio della moda.

L'iniziativa si terrà il primo lunedì di maggio, ovvero il 6 maggio. La mostra esporrà 250 capi della collezione permanente del Costume Institute, il tutto sotto la guida di Andrew Bolton, curatore dell'Anna Wintour Costume Center del Met. La direttrice di Vogue America, infatti, da anni seleziona con cura minuziosa gli allestimenti e gli invitati che avranno l'onore di salire i gradini del Met. Da quando Wintour ne ha assunto la guida, nel 1995, l'evento ha acquisito una rilevanza mediatica mai vista prima.

Andrew Bolton presenta i capi della mostra del Costume Institute 2024

I capi selezionati quest'anno sono da intendere come Sleeping Beauties poiché sono da anni conservati in modo meticoloso, visto il loro valore storico inestimabile, nell'istituto newyorchese. Il prossimo anno queste "bellezze" saranno "risvegliate" per esporle nella mostra visto che ormai non possono più essere indossate. Insomma, ci attendiamo di vedere grandi abiti dei più importanti e rinomati design del mondo della moda sia in occasione della mostra, sia sugli scalini del Met.