Come decorare la tavola di Pasqua 2024, le idee migliori per apparecchiarla in modo elegante Il 31 marzo 2024 si festeggia Pasqua, come fare per rendere la giornata sofisticata e glamour? Apparecchiando la tavola in modo elegante: ecco i colori must e gli accessori a tema, dalle uova ai fiori, per una mise en place elegante e originale per pranzi con le persone care.

A cura di Valeria Paglionico

Pasqua 2024 cade il giorno 31 marzo, dunque un tantino in anticipo rispetto al solito, ma non per questo bisogna rinunciare a dei festeggiamenti in pieno stile primaverile. Che si trascorra la giornata con la famiglia, con gli amici più cari o con il partner, non importa, l'unica cosa certa è che basta decorare la tavola in modo elegante e colorato per rendere tutto più sofisticato e glamour. Piatti pastello, centrotavola floreali, segnaposti a tema, tovaglie variopinte: ecco quali sono le migliori idee per le mise en place pasquali che si riveleranno perfette per aggiungere un tocco di stile ai pranzi in compagnia.

La mise en place di Pasqua 2024

Con la Pasqua si dà ufficialmente il via alla primavera ed è per questo che i festeggiamenti devono essere all'insegna dei colori e delle fantasie floreali. Da cosa bisogna partire per trasformare un pranzo con le persone care un evento glamour? Dalla mise en place della tavola. Per apparecchiarla in modo elegante è necessario partire dalla scelta di piatti e della tovaglia: si possono alternare stampe a fiori ed effetto monocromatico, magari puntando tutto sulle nuance pastello, perfette per dare il via alla bella stagione. I tovaglioli vanno coordinati alla tovaglia, mentre per posate e bicchieri si può lasciare spazio ai colori più svariati. Non bisogna dimenticare i centrotavola, meglio se realizzati a mano con rami e fiori veri, da alternare a candele, decorazioni a tema e segnaposti coordinati arricchiti da con coniglietti, pulcini e uova.

Tavola di Pasqua

Pasqua 2024, la tavola elegante è color pastello

I colori must per la Pasqua 2024? Quelli pastello, dal rosa cipria al giallo tenue, fino ad arrivare al salvia e al lilla. Sebbene a primo impatto una tavola pasquale in nuance chiare e delicate possa sembrare un cliché, si rivelerà incredibilmente sofisticata ed elegante una volta apparecchiata nei minimi dettagli. Si può scegliere un'unica tinta come filo conduttore per la mise en place oppure si possono mixare tra loro le varie sfumature pastello, così da creare un effetto multicolor: in tutti i casi si darà vita a un ambiente armonioso, fresco e che sa di primavera.

Tavola pastello per Pasqua

Decorazioni naturali sulla tavola di Pasqua

Per chi è pratico con il fai da te l'ideale è realizzare segnaposti e decorazioni per la tavola a tema Pasqua, dalle uova dipinte ai fazzoletti intrecciati intorno alle posate, fino ad arrivare a lavoretti a forma di conigli o pulcini. In alternativa si può optare per un centrotavola "naturale" e green, ovvero con vimini, fiori, foglie e rami veri che possono essere usati per decorare casa anche dopo il pranzo con i cari. Via libera a girasoli, tulipani, gelsomini e tutti i fiori profumati e variopinti considerati il simbolo della primavera.

Decorazioni naturali sulla tavola di Pasqua

Tavola baby blue per Pasqua 2024

Il baby blue, ovvero l'azzurro pastello, è tra le nuance simbolo della primavera 2024 e non può mancare sulla tavola di Pasqua. Chi non ha i piatti di questo colore può optare per una tinta neutra come il bianco e il nero e arricchire la mise en place con tovaglia, tovaglioli, candele e segnaposti in baby blue. Effetto monocromatico, stampa check o mix di più nuance pastello, l'importante è che al pranzo pasquale non manchi un tocco di azzurro tenue.

Tavola con dettagli baby blue

Tovaglie a quadretti black&white

Coloro che vogliono aggiungere un tocco anti-convenzionale alla loro Pasqua 2024 possono puntare su qualche fantasia che solitamente non viene associata alla bella stagione, un esempio? I quadretti black&white. Che si tratti della tovaglia, dei runner e semplicemente dei tovaglioli, non importa, basta che ci sia qualche dettaglio decorato a stampa check per avere una mise en place elegante e fuori dal comune. A quel punto basterà completare il tutto con decorazioni floreali e pastello per rivisitare i quadretti bianchi e neri in chiave primaverile.

Tavola a quadretti black&white

Mise en place dal mood vintage per Pasqua 2024

Come fare per rendere la tavola di Pasqua davvero super trendy? Aggiungendo un tocco vintage alla mise en place. Il mood dall'animo retrò può essere riprodotto con servizi di piatti presi in prestito dagli anni '80, accessori che richiamano l'artigianato locale e tessuti intrecciati. Mixando colori, stile pop e audacia si darà vita a un'atmosfera artistica, solare e super originale che si rivelerà perfetta per i pranzi pasquali da organizzare in compagnia.

Tavola dal mood vintage