Pasqua 2024, le frasi di auguri più belle e originali da condividere il 31 marzo Oggi, domenica 31 marzo, si celebra la Pasqua 2024: abbiamo selezionato le migliori frasi pasquali, citazioni famose ma anche messaggi divertenti o frasi religiose per gli auguri.

A cura di Vincenzo Nasto

Oggi, domenica 31 marzo, si celebra la Pasqua 2024: si tratta di una ricorrenza che viene festeggiata durante domenica dopo il primo plenilunio di primavera. Pasqua è quindi una festa mobile: l'anno scorso infatti è stata celebrata il 9 aprile. Per l'occasione, abbiamo selezionato le migliori frasi pasquali, citazioni famose ma anche messaggi divertenti o frasi religiose per gli auguri, da inviare ad amici, parenti o colleghi. La Pasqua simboleggia l'unità familiare ed è legata resurrezione di Gesù Cristo: in questo elenco potrai trovare le citazioni di Papa Francesco, ma anche di Madre Teresa di Calcutta e Ada Negri.

Pasqua 2024

Auguri di Pasqua 2024, le frasi più belle e le citazioni famose da inviare il 31 marzo

L’incanto della Pasqua, trepido uovo d’amore covato nella notte, che nelle prime luci del mattino schiude il mistero della rinascita. (Fabrizio Caramagna)

Pasqua è rinascere, quindi ripartire. Il modo migliore è farlo da se stessi. Auguro a tutti nuovi inizi e tanta serenità. (Vincenzo Cannova)

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca)

Pasqua 2024

Che la pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima. (Fabrizio Caramagna)

E con un ramo di mandorlo in fiore, a le finestre batto e dico: Aprite! Cristo è risorto e germinan le vite nuove e ritorna con l’april l’amore. Amatevi tra voi pei dolci e belli sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, uomini della penna e della guerra, uomini della vanga e dei martelli. Aprite i cuori. In essi irrompa intera di questo dì l’eterna giovinezza. Io passo e canto che la vita è bellezza. Passa e canta con me la primavera. (Ada Negri)

Se per una volta cancellassimo l’odio, se abbracciassimo con l’anima ogni colore e religione, se alzassimo bandiera bianca davanti ad ogni provocazione se guardassimo oltre al buio dell’egoismo, potremmo vivere appieno il vero senso della pasqua, che è fatto di pace e serenità. (Silvana Stremiz)

Pasqua 2024

Frasi sacre e religiose per gli auguri di una Santa Pasqua 2024

Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. (Papa Francesco)

Il sepolcro svuotato ci dice che la morte è stata vinta. E torna la Pasqua, per dirci la gioia di un domani aperto da Dio. (Don Marco Gasperini)

Pasqua 2024

Il Nostro Signore ha scritto la promessa della Risurrezione, non solo nei libri, ma in ogni foglia di primavera. (Martin Lutero)

L’amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. Questa Pasqua sia per te un momento per farti scoprire la vera essenza dell’amare e dell’essere amati. (Madre Teresa di Calcutta)

La Pasqua di Resurrezione è la sorpresa di Dio per il suo popolo fedele: rallegrati, perché la tua vita nasconde un germe di risurrezione, un’offerta di vita che attende il risveglio. (Papa Francesco)

Pasqua 2024

Auguri di Buona Pasqua 2024, le frasi divertenti per domenica 31 marzo

Ricorda: potrai diventare una persona matura e molto sofisticata… ma non potrai mai rinunciare alle uova di cioccolata! Buona Pasqua

Durante questa festa si riscoprono i valori più alti: colesterolo, transaminasi, glicemia. Quindi auguri di una buona Pasqua da godere… con moderazione!

Pasqua 2024

Buona Pasqua! La voglio passare con chiunque sappia trasformare l’acqua in vino!

Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo?

Un uovo nel piatto, una sorpresa che aspetta incartata: ecco gli ingredienti della felicità!

Pasqua: potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. Ah no, per quello c’è Pasquetta