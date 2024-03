Messa di Pasqua oggi in tv con Papa Francesco: dove e a che ora vedere la celebrazione di domenica

video suggerito

A cura di Gaia Martino

In questa domenica della Santa Pasqua oggi, 31 marzo 2024, è prevista alle ore 10 la Messa di Papa Francesco seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. Sarà possibile seguire la cerimonia dal piccolo schermo: sarà trasmessa, infatti, su Rai Uno, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e Felicita Pistilli e in streaming. Il Papa dovrebbe tornare in Piazza San Pietro nonostante le difficoltà riscontrate nella celebrazione della Domenica delle Palme, lo scorso 24 marzo, durante la quale non è riuscito a leggere l'omelia preparata per l'occasione. Chiuderà la settimana santa il Lunedì dell'Angelo, il 1 aprile, con la recita del Regina Caeli, in diretta su Tv2000.

La messa di Pasqua con Papa Francesco in diretta su Rai 1

Nel giorno di Pasqua, quello in cui Gesù ritorna in vita e gli angeli annunciano la sua Resurrezione, Papa Francesco tiene la sua tradizionale Messa in Piazza San Pietro. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno dalle ore 9.50 di domenica 31 marzo 2024. Sarà possibile seguirla anche collegandosi sul canale Tv2000, emittente della Cei, oppure su Radio InBlu20000.

La cerimonia sarà disponibile per la visione anche in streaming. Per tutti coloro che non saranno a casa o davanti al piccolo schermo, potranno cliccare sul sito di RaiPlay, sul canale Youtube Vatican Media e sulla pagina FacebookVatican News per seguire l'evento.

A che ora vedere la messa di domenica 31 marzo con Papa Francesco

Salvo aggiornamenti sulle condizioni di salute del Papa Francesco, la Messa "Risurrezione del Signore" inizierà alle ore 10 a Piazza San Pietro. Sarà seguita dalla Benedizione Urbi et Orbi, in programma per le ore 12. Chiuderà la settimana santa l'appuntamento del 1 aprile con Il Lunedì Dell'Angelo: la recita del Regina Caeli sarà trasmessa in diretta su Tv2000 e su RadioinBlu20000.