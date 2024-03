Pasqua 2024 in tv, le celebrazioni della Settimana Santa con Papa Francesco su Rai 1 e Tv 2000 In occasione della settimana santa, il cui inizio è giovedì 28 marzo e termina lunedì 1 aprile, su Rai e su Tv2000 è prevista una programmazione per seguire le celebrazioni pasquali tenute da Papa Francesco. Di seguito l’elenco completo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In occasione della settimana santa, che ha inizio giovedì 28 marzo e termina lunedì 1 aprile con il Lunedì dell'Angelo, su Rai1 su Tv2000 (canale 128 e 157 di Sky) è prevista una programmazione dedicata alle celebrazioni pasquali tenute da Papa Francesco. Di seguito l'elenco completo degli appuntamenti.

Le celebrazioni del Giovedì Santo

Dopo le prime celebrazioni tenutesi con la Messa del Prisma, del giovedì Santo, prevista alle ore 9:30 e celebrata da Papa Francesco, il secondo appuntamento per la giornata è quello delle 16 che si terrà dalla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia, ovvero la Messa in Coena Domini. A seguire, alle 20, su Tv2000 ci sarà in diretta la Veglia di preghiera Con Gesù nell’orto degli ulivi dalla Basilica del Getsemani.

Le celebrazioni del Venerdì Santo

In occasione del venerdì che precede la Pasqua, il 29 marzo, saranno ben due le cerimonie celebrate da Papa Francesco: la Passione e la Via Crucis. La prima messa si terrà alle 17 e si potrà seguire in diretta su Tv2000. La Via Crucis, invece, dal Colosseo al Tempio di Venere in Roma, verrà trasmessa in diretta e in mondovisione su Rai Uno a partire dalle ore 21.00, ma anche su Tv2000. Anche il programma A sua immagine il 29 marzo, alle 14, è dedicato al Venerdì santo.

Leggi anche A che ora vedere la Messa di Capodanno oggi in tv con Papa Francesco: orario e canale

Le celebrazioni del Sabato Santo

Per il Sabato Santo, invece, ovvero sabato 30 marzo, è prevista alle ore 19.30 dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale, che i fedeli potranno seguire sempre su Tv2000.

Le celebrazioni della Domenica di Pasqua

Per la Santa Pasqua, invece, domenica 31 alle ore 10, è previsto il consueto appuntamento televisivo con la Messa Pasquale seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro. La celebrazione, come ogni anno, sarà trasmessa in diretta su Rai1.

Le celebrazioni del Lunedì dell'Angelo

Infine, lunedì 1 aprile, alle ore 12 sarà trasmessa la recita del Regina Caeli, in diretta su Tv2000. Anche quest'ultima, come le celebrazioni precedenti del Triduo Pasquale con Papa Francesco sono trasmesse in diretta anche su Radio inBlu2000.