Quanto costa il pranzo di Pasqua 2024 da Gianfranco Vissani: il menù del suo ristorante stellato

Gianfranco Vissani

Tra gli chef più noti che hanno scelto di proporre un menù speciale per questa Pasqua 2024 c'è anche Gianfranco Vissani.

Un’esperienza culinaria indimenticabile quella che il cuoco ternano propone al suo Casa Vissani, di Baschi, in Umbria, sulla riva del Lago di Corbara, Una Stella Michelin, che è possibile scegliere sia a pranzo sia a cena, ma anche per il giorno di Pasquetta, 1° aprile, a cena.

Si comincia con gli antipasti (Benvenuto dello Chef con bollicina) per proseguire subito con un piatto molto particolare: zuppa di coratella al passion fruit, soia e… il momento del Parmigiano; quindi fragolino crudo all’ortica, mirepoix di fagiolini, olio al pepe affumicato, salsa di caffè e sambuca e anolini con avocado e salmerino, cappasanta allo champagne e porcini. Anche nel menu di Vissani non manca il capretto, servito allo spiedo al tè bianco, broccoli alla farina di balsamico, cubo di capretto in umido alla vodka.

Quindi con predessert (a sorpresa dello chef), operà di Colomba e Piccola Pasticceria e Praline.

Quanto costa mangiare al ristorante di Vissani a Pasqua 2024

Questo nel dettaglio il menu di Gianfranco Vissani a Casa Vissani per Pasqua:

Il Benvenuto dello Chef con bollicina

Zuppa di coratella al passion fruit, soia e… il momento del Parmigiano

Fragolino crudo all’ortica, mirepoix di fagiolini, olio al pepe affumicato, salsa di caffè e sambuca

Anolini con avocado e salmerino, cappasanta allo champagne e porcini

Capretto allo spiedo al tè bianco, broccoli alla farina di balsamico, cubo di capretto in umido alla vodka

Predessert (a sorpresa dello chef)

Operà di Colomba …

Piccola Pasticceria e Praline

Il ristorante Casa Vissani

Quanto costa il pranzo/cena di Pasqua nel ristorante di Vissani

Un menu di tutto rispetto quello proposto da Gianfranco Vissani. Il costo a persona è di 145 euro (bevande ed extra esclusi).

Cari Amici, ve lo hanno mai detto Natale con i tuoi… Pasqua con chi vuoi?

Bene, allora vi aspettiamo per una gita fuori porta in Umbria per godere delle nostre Meraviglie … Arte, Cultura, Cibo, Accoglienza e soprattutto Paesaggi Incontaminati di una Bellezza Unica, proprio dove Casa Vissani è situata… i vostri Scatti diventeranno cartoline Virtuali!!

Fatti tentare".