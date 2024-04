video suggerito

Jennifer Lopez non sa ancora cosa indosserà al Met Gala: "Deciderò all'ultimo momento" L'artista ospiterà l'evento accanto a Zendaya, Bad Bunny e Chris Hemsworth ma l'outfit non è ancora stato scelto. "Ho delle opzioni, alla fine dirò: 'Ok, è così che mi sento oggi'", ha raccontato a Vogue.

A cura di Annachiara Gaggino

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez deve ancora scegliere il vestito per il Met Gala. La co-host ha confessato a Vogue che non ha ancora deciso cosa indossare per l'evento più atteso del fashion system, che si terrà lunedì 6 maggio. "Ho diversi schizzi", ha affermato l'artista nell'intervista video apparsa su profilo Instagram della rivista. "Sono una di quelle persone che sceglie all'ultimo minuto. Per esempio, mi piacciono le opzioni che ho, e poi alla fine dico: ‘Ok, è così che mi sento oggi'".

Jennifer Lopez in Ralph Lauren al Met Gala 2023

La cantante e attrice è stata scelta per ospitare l'evento charity assieme a Zendaya, Bad Bunny e Chris Hemsworth, mentre arrivano le prime indiscrezioni sulla lista degli ospiti che potrebbe non comprendere Kim Kardashian, un habitué del Met Gala. Il tema della serata quest'anno sarà The Garden of Time, il racconto di J.G. Ballard; ci si aspettano quindi outfit dai rimandi floreali e bucolici con elementi materici.

Jennifer Lopez in Ralph Lauren al Met Gala 2021

I Met Gala di Jennifer Lopez

L'artista è ormai un'ospite fissa alla serata del Costume Institute, dal suo debutto nel 1999 ha sempre sfilato sul tappeto rosso con capi che hanno incantato il pubblico. Nel 2004 si era presentata con Domenico Dolce e Stefano Gabbana in un abito nero fasciante su busto e dalla gonna a balze, decorato da pizzi e merletti, mentre l'anno scorso aveva scelto un vestito firmato Ralph Lauren nero, incrociato sul petto con pancia in mostra con gonna rosa cipria e strascico nero, abbinato ai lunghi guanti da opera e al cappello con veletta.

Jennifer Lopez con il Jungle dress di Versace

Anche nel 2021 ha sfoggiato un pezzo del brand statunitense, omaggiandone le radici con uno stile country enfatizzato da capello e pelliccia. Si vocifera che a vestirla sarà Ralph Lauren anche quest'anno, ma ancora nulla di ufficiale. Sicuramente il tema della serata non spaventa JLo, che negli anni ha indossato abiti dalle fantasie naturali rendendoli pezzi iconici, basti pensare al Jungle dress verde di Versace scelto per i Grammy Awards nel 2000 e recentemente tornato sulla passerella proprio addosso alla pop-star.