Jennifer Lopez festeggia i 55 anni in anticipo: il party è a tema Bridgerton con carrozze e cavalli

A cura di Valeria Paglionico

Il prossimo 24 luglio Jennifer Lopez compirà 55 anni ma ha approfittato del weekend per dare il via ai festeggiamenti. Il suo ultimo anno non è stato semplice (e forse è proprio per questo che ha deciso di anticipare i brindisi): non solo si è ritrovata a dover annullare tutte le date del tour, giorno dopo giorno appare anche sempre più distante dal marito Ben Affleck (con cui si è sposata appena due anni fa). Da qualche settimana a questa parte si sta godendo delle vacanze in solitaria in totale relax ma, ora che il compleanno si avvicina, ha pensato bene di fare le cose in grande: ecco cosa ha organizzato per l'atteso birthday party.

Il party principesco di J.Lo

Negli ultimi anni i compleanno di J.Lo non sono mai passati inosservati ma questa volta sembra aver fatto le cose ancora più in grande, anche se con qualche giorno di anticipo. Ha approfittato di una vacanza negli Hamptons per organizzare un adorabile party a tema Bridgerton, la serie di Netflix ambientata ai tempi della Reggenza inglese che ha letteralmente spopolato negli ultimi mesi. A rivelarlo sono state le foto "rubate" fuori la location del party, alla quale tutti gli invitati sono arrivati a bordo di carrozze principesche trainate da cavalli bianchi e da cocchieri vestiti come veri e propri damerini. Poco prima dell'inizio dei festeggiamenti, inoltre, sono arrivati anche dei camion pieni di fiori colorati (probabilmente sono stati usati per l'allestimento).

Jennifer Lopez prima del party

Il dress code della festa a tema Bridgerton

Tra i numerosi ospiti arrivati negli Hamptons per la festa di compleanno di Jennifer Lopez c'era sua mamma Guadalupe Rodriguez, mentre Beck Affleck ha preferito rimanere in California, alimentando le voci di una presunta separazione. Cosa hanno indossato gli invitati? Trattandosi di un party a tema Bridgerton, è stato imposto un preciso dress code. Lunghi abiti impero in colori pastello, strati di delicato tulle che arricchiscono le gonne, guanti al gomito in raso bianco e ballerine coordinate: la giornata è stata un vero e proprio trionfo dello stile Regency. Jennifer ha preferito non condividere nessuno scatto sui social, si è limitata a posare in versione casual con canotta bianca e orecchini griffati al motto di "Questa sarà una grande giornata".

