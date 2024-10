video suggerito

Jennifer Lopez torna in copertina dopo il divorzio: è una diva in total animalier Jennifer Lopez è tornata a posare in copertina dopo il divorzio da Ben Affleck. Per l’occasione ha sfoggiato un audace look animalier, trasformandosi in una diva glamour e sensuale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Interview Magazine

Jennifer Lopez è finita al centro del gossip di recente: a circa due mesi dal suo quarto matrimonio, quello con Ben Affleck, ha chiesto il divorzio, mettendo fine a quella che veniva considerata una vera e propria favola moderna. La scorsa estate ha fatto non poco scalpore dopo aver presentato le carte per la separazione in tribunale, poi a partire da quel momento ha ridotto drasticamente le apparizioni pubbliche (a eccezione di quella a un Festival cinematografino internazionale, dove ha sfoggiato un sensualissimo "revenge dress"). Ora è tornata a posare in copertina e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato.

Chi ha curato il look da copertina di Jennifer Lopez

Interview Magazine ha dedicato la ì copertina del suo 55esimo anniversario a Jennifer Lopez, che a due mesi dal divorzio da Ben Affleck ha parlato per la prima volta della drastica decisione presa. Sebbene sulla questione siano state fatte le ipotesi più svariate, la popstar ha raccontato di aver affrontato cose che nessuno sa. Per lei mettere fine al matrimonio non è stato semplice, anzi, ha lottato duramente per non arrendersi e non lasciarsi abbattere. Ora sembra aver ritrovato se stessa e a dimostrarlo è il servizio fotografico all'insegna del glamour che ha realizzato per la rivista. Seguita dallo stylist Haley Wollens, ha voluto puntare su un audace total animalier, trasformandosi in una diva sensuale, wild e super fashion.

Jennifer Lopez segue il trend total animalier

Il look della copertina, in particolare, è firmato Dior ed è contraddistinto da tre pezzi coordinati, tutti leopardati sui toni del marrone e oro. Body sgambato, trench portato sceso sulle spalle ma legato con una cintura in tinta intorno al punto vita e maxi cuissardes col tacco: Jennifer Lopez ha completato il tutto con degli orecchini maxi e tondi esaltati da uno chignon tiratissimo. Nel servizio ha continuato a posare in total animalier prima con indosso una tutina aderente con cappuccio incorporato, poi in topless con slip e coprispalle coordinato (entrambi gli outfit di Norma Kamali), incantando tutti con il suo innato fascino. Insomma, J.Lo è tornata e sembra essere destinata a dominare la scena fashion internazionale ancora una volta.

Leggi anche Victoria De Angelis torna in copertina: intimo con i lucchetti per la bassista dei Maneskin