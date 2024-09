Jennifer Lopez, sulla t-shirt il messaggio di rinascita dopo il divorzio da Ben Affleck

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Jennifer Lopez

Per Jennifer Lopez è stata un'estate complessa. L'attrice e cantante ha chiesto il divorzio dal marito Ben Affleck dopo due anni di matrimonio: il grande ritorno di fiamma tra i due, a distanza di quasi vent'anni dall'inizio della loro prima relazione, è giunto al termine, con JLo e Affleck sempre più distanti tra di loro, come raccontavano rumors e gossip dell'ultimo periodo. In uno dei primi post social dopo l'annuncio, la cantante statunitense si mostra più in forma che hai, lanciando messaggi di rinascita all'ex marito (e non solo).

Il post social di JLo tra abiti griffati e messaggi

"Tutto si svolge secondo l'ordine divino", scrive Jennifer Lopez nel post in cui scorrono le foto della sua estate. Un'estate che lei stessa rappresenta come apparentemente felice, tra look estivi e momenti in famiglia. Proprio a tema fashion, Jennifer Lopez utilizza gli abiti per rivendicare la sua identità e per mandare qualche frecciatina all'ex marito. Tra i look condivisi sui social, ai fan non è sfuggito il messaggio sulla t-shirt della cantante "She's in bloom and unbothered, out of reach and in peace".

La t-shirt di Jennifer Lopez

La frase in inglese significa: "Lei è in fiore e non preoccupata, irraggiungibile e in pace". Il messaggio è indubbiamente un riferimento al periodo da single che l'attrice sta affrontando e che sta cercando di vivere con nuova e maturata consapevolezza. La frase del poeta R.H. Sin è stata trasformata in uno slogan di empowerment e ora la maglietta viene venduta su diversi e-commerce a 20 euro. Non sappiamo quali saranno i progetti nei prossimi mesi di Jennifer Lopez, quello che possiamo intuire è come l'attrice si stia concentrando sulla sua tranquillità interiore, cercando di rimanere quanto più possibile "unbothered" ossia senza preoccupazioni. Preoccupazioni che forse erano diventate ricorrenti in una dinamica da coppia in crisi. Ora Jennifer Lopez si prepara a fiorire di nuovo, andando avanti in pace con se stessa.

