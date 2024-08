Tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è finita, la cantante ha chiesto il divorzio

video suggerito

A cura di Andrea Parrella

È finita la favola dei Bennifer. Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano, mettendo fine alla loro relazione. Stando alle notizie che arrivano dall'America, Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio al tribunale di Los Angeles. Al momento nelle carte non si indica l'esistenza di un accordo prematrimoniale e, secondo indiscrezioni, non ci sarebbe.

La crisi degli ultimi mesi

Nubi di crisi aleggiavano sull'attore e la cantante ormai da mesi, sospinte da gossip e ricostruzioni che descrivevano due persone sempre più in difficoltà, distanti tra loro. Significativa era stata la partecipazione di Jennifer Lopez ai Met Gala in solitaria, senza suo marito, così come l'assenza di quest'ultimo al compleanno di lei dello scorso luglio, con Lopez che era stata avvistata più volta senza la fede nuziale. Inoltre l'addio alla tournée musicale della cantante, anche in coincidenza di una scarsa vendita di biglietti, e l'emergere chiaro di una necessità della cantante di trascorrere del tempo con la famiglia, i figli, gli amici.

Adesso arriva la notizia che sancisce definitivamente la conclusione di una relazione che aveva rappresentato una piccola favola in questi ultimi anni. Non a caso, da marzo la coppia non veniva fotografata insieme, tranne in una circostanza recente in cui i due si allontanavano da una partita di basket del figlio di Affleck e si erano scambiati un diplomatico bacio su una guancia. Mesi fa era emersa anche la voce della messa in vendita delle opere d'arte che i due tenevano in casa. A tenere a galla le speranze di una crisi passeggera era stato proprio il fatto che la stessa Lopez fosse stata avvistata spesso con i figli dell'attore, ma il collante familiare evidentemente non è bastato. Divismi, presunte umiliazioni di lui ai danni di lei, la rabbia reciproca, tutti questi elementi hanno avuto la meglio.

Il riavvicinamento dopo la relazione nei primi anni Duemila

Ben Affleck e Jennifer Lopez si erano sposati due anni fa, a seguito di un riavvicinamento dopo la relazione che avevano avuto nei primi anni Duemila. Diversi gli eventi pubblici.

Il matrimonio tra i due, nel 2022

Si erano conosciuti nel 2003 sul set del film ‘Amore estremo – Tough Love' (‘Gigli') ed erano già stati sul punto di sposarsi, ma il matrimonio era stato cancellato a soli quattro giorni dalla cerimonia, ufficiosamente a causa della "eccessiva attenzione dei media". Poi il riavvicinamento, a pochi anni di distanza dal divorzio di Affleck dalla moglie Jennifer Garner e i suoi problemi di alcolismo. Nel rapporto con Lopez sembrava aver trovato le ragioni di una stabilizzazione della sua vita, poi il naufragio della loro relazione.