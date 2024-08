Jennifer Lopez e Ben Affleck vicini al divorzio: “Lei è furiosa perché l’ha umiliata, nessuno lo sopporta”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Sono sempre più concrete le voci di divorzio tra i Bennifer. Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero pronti ad annunciare la fine del loro matrimonio e pare che già da tempo non si parlino nemmeno più. Il Daily Mail ha aggiunto altre indiscrezioni sul rapporto tra i due (presto ex) coniugi, sostenendo che la popstar sia furiosa con l'attore perché lui l'avrebbe umiliata.

"Nessuno degli amici di Jennifer Lopez ama Ben Affleck"

Secondo il sito inglese e l'americano Page Six, alcuni degli amici più cari di Jennifer Lopez avrebbero espresso il loro disprezzo nei confronti di Ben Affleck e del suo comportamento. Tra questi ci sarebbe anche Benny Medina, storico manager della star, i cui rapporti si erano interrotti nel 2003 per poi essere ricuciti nel 2004. Pare che nella loro rottura lavorativa abbia influito proprio l'attore e che lo stesso Medina sia sempre stato contrario alle nozze. "I due non si sopportano, non vanno d'accordo e c'è ancora del rancore", ha fatto sapere una fonte. Affleck non sarebbe riuscito a conquistare nessuno delle persone vicine alla star, fatta eccezione per la madre: "Nessuno, tranne la madre di Lopez, ama Ben Affleck, è uno stron*o di tripla A".

Stando a quanto ha fatto sapere una fonte a Page Six, Lopez sarebbe "furiosa" e "umiliata" con il marito, oltre al fatto che non si aspettava il matrimonio prendesse questa piega: "Lui l'ha umiliata perché lei ha fatto un gran parlare del fatto che lui sia l'amore della sua vita. Si sono appena sposati due anni fa. Questo è una specie di record, non sono dei ragazzini".

I Bennifer pronti ad annunciare il divorzio

Il rapporto tra i Bennifer sarebbe arrivato a un punto di non ritorno. Un insider ha raccontato al MailOnline che i documenti del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati depositati, ma che i due stanno aspettando il momento giusto per diffonderli. La difficoltà sarebbe quella di trovare un accordo, dal momento che i due ad oggi non si parlerebbero nemmeno più. È quindi necessario trovare un'intesa, così potranno procedere: "A quel punto, pubblicheranno una dichiarazione congiunta in cui diranno quanto si amano e come hanno lottato per far funzionare le cose, ma non ci sono riusciti".