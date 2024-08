video suggerito

Il vero motivo per cui Ben Affleck e JLo divorzieranno: "Lei è ossessionata dalla fama, lui non lo sopporta" Alla fine dell'estate, stando a quanto riporta il Daily Mail, Jennifer Lopez e Ben Affleck ufficializzeranno il loro divorzio. Una storia d'amore finita dopo tre anni, dietro la quale ci sarebbero svariati motivi di che hanno portato ad una crisi insanabile, soprattutto da parte dell'attore che, infatti, avrebbe preso la decisione di mettere un punto.

A cura di Ilaria Costabile

La storia di Jennifer Lopez e Ben Affleck è ormai ai ferri corti, i due sono prossimi al divorzio che, secondo alcuni, arriverà alla fine dell'estate, quando i due rilasceranno una dichiarazione congiunta nella quale spiegheranno le ragioni della loro rottura. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, però, i motivi che avrebbero spinto i due a lasciarsi sarebbero ben altri rispetto a quelli che poi racconteranno in pubblico. Sarebbe stato il divo a mettere fine al matrimonio, contrariato dal comportamento della moglie che, a quanto rivelano alcune fonti, non avrebbe voluto fare alcun passo verso di lui, perseguendo i suoi interessi.

Ben Affleck contrario alla linea di drink promossa da JLo

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, in realtà, sarebbe anche piuttosto recente. La pop star, infatti, ha iniziato una collaborazione con un noto marchio di alcolici, per creare la sua linea di drink, come si può notare anche dai post pubblicati sul suo profilo Instagram. Una scelta che Ben Affleck non avrebbe condiviso, visti i suoi trascorsi con l'alcool, a seguito dei quali ha distrutto la sua vita personale e che lo ha portato in riabilitazione svariate volte, prima di liberarsi dalla dipendenza in maniera definitiva. La decisione di JLo, unita ad alcune dichiarazioni fatte dalla cantante che, in più occasioni, avrebbe detto di non disdegnare drink e alcolici per rilassarsi, avrebbero profondamente offeso l'attore che, infatti, ci avrebbe visto solo uno scopo di lucro al quale sua moglie non si è voluta sottrarre.

Più voci, stando a quanto riportato dal Daily Mail, confermerebbero che sia stato Ben Affleck a voler mettere un punto al matrimonio, stanco di alcuni comportamenti della moglie che lui non sapeva più come contrastare. Inizialmente, infatti, l'attore pensava di aver trovato la stessa donna di vent'anni fa, ma non è stato così, come dichiara una fonte alla testata:

Ben è stato quello che ha staccato la spina al loro matrimonio qui. Jennifer gli ha fatto credere che era la stessa persona che era quando si erano innamorati la prima volta, quindi lui ha visto questo come un ritorno di fiamma. Non gli piace la cosa del red carpet delle celebrità, ma l'ha fatto perché a lei piaceva.

I litigi per il documentario su JLo

Altro motivo di discussione, sarebbe stato l'investimento che JLo gli avrebbe chiesto di fare per sostenere il suo documentario, insieme all'ultimo disco. Un'operazione che non lo vedeva affatto d'accordo, non solo perché l'album era troppo incentrato su di lui e la loro storia d'amore, cosa che Affleck non aveva affatto gradito perché avrebbe voluto tenerla per sé, ma anche perché richiedeva un impiego di soldi eccessivo e quindi le aveva chiesto di ripensarci. Cosa che lei, però, non ha fatto. This is me Now- A Love story, questo il titolo del docufilm, è stato un flop, dopo il quale anche l'immagine di Jennifer Lopez pare abbia avuto un tracollo non indifferente. Questa perdita di denaro, svariati milioni, avrebbe fatto infuriare l'attore che, quindi, avrebbe preso ancor più le distanze dalla moglie. Una fonte ha rivelato al DailyMail:

La sua ossessione per la fama era diventata troppo per lui. Aveva bisogno di essere fotografata e adorata. Avrebbe condiviso così tanto di sé con il mondo che lui sentiva che non c'era più niente di privato per lui. Aveva bisogno di farlo. Era diventato parte di ciò che era: la fama. Non era solo un lavoro, ma uno stile di vita per lei e non poteva rinunciarci. Ha scelto la fama al posto suo, proprio come aveva fatto con i suoi tre precedenti matrimoni.

Ben Affleck non avrebbe mai voluto comprare la casa in California

La questione dei soldi e dello stile di vita adottato dalla cantante, d'altra parte, è emersa proprio in queste settimane quando le notizie circa la fine dei Bennifer hanno iniziato ad essere sempre più frequenti. Tra i tanti motivi che avrebbero portato i due ad allontanarsi sempre di più, anche l'acquisto della sontuosa villa in California, costata 60 milioni di dollari. Una cifra esorbitante per l'attore che mai e poi mai avrebbe voluto fare un acquisto del genere: "Non voleva una casa coniugale in cui invecchiare. Voleva una struttura enorme che costasse più di qualsiasi casa di chiunque altro in cui ostentare la sua ricchezza e il suo matrimonio. Pensava che questo avrebbe reso tutti felici. Litigavano senza sosta per questo" si legge sulla testata. Lei, infatti, pensava che quell'abitazione avrebbe reso felici entrambe le famiglie, ma così non è stato, sebbene i rispettivi figli sembra vogliano ancora tenersi in contatto. La casa, intanto, è stata messa in vendita, con tutte le opere d'arte al suo interno e nel frattempo Affleck ne ha acquistata un'altra vicina alla ex moglie Jennifer Garner.

La fine dei Bennifer

Ed è così, quindi, che si arriva ai titoli di coda. I due avrebbero cercato, in tutti i modi di riprendere in mano le redini del loro matrimonio, ma invano. Lei ha chiesto al marito di darle del tempo e lui ha indossato nuovamente la fede, pare che per qualche settimana abbiano provato a stare insieme, ma ormai la crepa era decisamente troppo profonda e radicata per sanarla. Lui non era presente alla festa per i 55 anni di lei, come non c'era nemmeno durante il viaggio in Costiera. La comunicazione ufficiale, stando ai bene informati, dovrebbe arrivare alla fine di questa estate, quando ormai i Bennifer torneranno ad essere, ancora una volta, Ben Affleck e Jennifer Lopez, riducendo in frantumi il sogno di un amore che, a distanza di vent'anni, è in grado di rigenerarsi e tornare più forte di prima.