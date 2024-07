video suggerito

La casa di Ben Affleck e JLo è ufficialmente in vendita, l'annuncio è stato reso pubblico L'annuncio della vendita della sontuosa casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck è comparso sul sito di un'importante agenzia immobiliare. Sarebbe, quindi, un altro indizio che conferma l'insanabile crisi tra i due.

A cura di Ilaria Costabile

Della crisi tra Ben Affleck e Jennifer Lopez si parla ormai da qualche mese, le avvisaglie di un matrimonio agli sgoccioli ci sono tutte e gli indizi sembrano essere inequivocabili. Da oltreoceano arrivano, poi, ulteriori notizie che fanno pensare davvero che i Bennifer stiano per dirsi addio. La splendida casa comprata lo scorso anno a Beverly Hills è stata messa in vendita e l'annuncio è stato reso pubblico. Segno, questo, che potrebbe davvero essere indicativo.

Il commento dell'agente immobiliare delle star

La sontuosa villa da oltre 60 milioni di dollari in California, comprata lo scorso anno, con dodici camere da letto, 24 bagni, palestra e servizi degni di un albergo di lusso, è stata ufficialmente messa in vendita. L'annuncio, infatti, è comparso sul sito dell'agenzia immobiliare di Santiago Arana (nel post in basso ndr.), che ovviamente tratta principalmente immobili di un certo tipo. People ha contattato l'agente immobiliare delle celebrità, Josh Flagg, il quale ha commentato la scelta dei Bennifer dicendo:

Generalmente, le persone non vendono la loro residenza principale un anno dopo averla acquistata, a meno che non ci sia un divorzio, una morte o qualche tipo di disperazione.

Le voci sul divorzio sempre più vicino

Intanto, non si attenuano le voci di un divorzio imminente. Secondo alcune fonti, infatti, la pop star avrebbe deciso di farsi rimborsare di tutti i soldi spesi in questi due anni di matrimonio, dal momento che il suo consorte si sarebbe spesso lamentato del suo stile di vita, portandola a pagare ogni cosa di sua tasca. A questo si aggiunge il trasferimento di Affleck in una casa che fosse più vicina a quella dei suoi figli, che vivono con la ex moglie Jennifer Garner. JLo, intanto, è andata anche in vacanza da sola, quella che doveva essere la vacanza per rimettere insieme i cocci di un matrimonio che tutti danno già per spacciato, ma in fin dei conti non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte dei due.