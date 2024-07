video suggerito

Jennifer Lopez vuole farsi rimborsare da Ben Affleck: "È tirchio, ha pagato sempre lei"

A cura di Ilaria Costabile

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sembra ormai cosa certa. Stando alle fonti che si avvicendano per riportare quante più indiscrezioni sullo stato di salute della coppia, la pop star avrebbe deciso di presentare il conto a suo marito, dal momento che da quando stanno insieme avrebbe pagato sempre lei. L'ennesimo dettaglio di un matrimonio che, in così poco tempo, si sta pian piano accartocciando su se stesso e, a quanto pare, senza possibilità di essere rimesso in sesto.

JLo vuole chiedere il conto a Ben Affleck

"È tirchio, ha sempre pagato lei" ha dichiarato una fonte a RadarOnline, aggiungendo anche che lui "si sarebbe lamentato per i troppi soldi spesi", rivelando che la cantante per non dover fronteggiare continui litigi con il marito, avrebbe messo mano al portafogli pagando il jet privato, gli hotel, il guardaroba, i viveri quotidiani. Oltre, ovviamente, ad aver sborsato più della metà dei 60 milioni di dollari della sontuosa villa comprata insieme lo scorso anno. Eppure, l'attore non è che se la passi poi così male, avendo un patrimonio che si aggirerebbe attorno ai 150 milioni di euro. Insomma, JLo sarebbe intenzionata a chiedere il conto a Ben Affleck, stilando proprio un documento in cui confrontare le spese del periodo vissuto insieme e che si è dovuta accollare. La fonte, quindi, aggiunge:

Non è lei quella che ha rinunciato al loro matrimonio e si sente seriamente bruciata ed è assetata di sangue. Se Ben fosse rimasto, da bravo ragazzo, a lei non sarebbe dispiaciuto. Ma lui l'ha abbandonata e adesso Jennifer è pronta a giocare duro per ottenere vendetta.

La fine dei Bennifer

La fine di quella che sembrava la storia d'amore perfetta, a distanza di vent'anni dall'ultima volta che erano stati insieme, è ormai scritta. Le indiscrezioni in merito alla coppia continuano a circolare e sebbene nessuno dei due si sia premurato di rilasciare commenti attinenti alla questione, è chiaro che il sogno dei Bennifer si è sgretolato in mille pezzi. La casa in California è in vendita, insieme alle opere d'arte che contiene. Il divo, intanto, ha lasciato l'abitazione e sarebbe in affitto non troppo lontano dalla ex, Jennifer Garner. Nel frattempo la pop star si consola da sola, in vacanza in Costiera, uno dei suoi posti del cuore, con il tour annullato e il morale visibilmente giù, dal momento che non è riuscita a salvare neanche questo matrimonio.